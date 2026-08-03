El Fiat Topolino cuenta con accesorios para verano y uno ayudará a que no consumas tanto en aire acondicionado

Nos interesa, cada tanto, echar un vistazo a lo que los coches pueden dar más allá de lo que te recibe por defecto cuando adquieres uno. Los accesorios, en pocas palabras. ¡Qué tantas vueltas! El Fiat Topolino, al respecto, tiene cosas que decir.

Sus posibilidades no terminan en el Verde Vita que demuestra que puede llevar en la carrocería con frescura y presencia. Tampoco se limitan a su techo panorámico, su maletero trasero vintage, sus puertas de aperturas opuestas y los 75 kilómetros de autonomía que, como cuadriciclo, declara mediante su batería de 5,5 kWh.

Toalla para el asiento Fiat Topolino | Fiat

En este consagrado microcoche eléctrico, la particularidad reside en una cartera de especificaciones adicionales que, aprovechando la idiosincrasia que el vehículo transmite, apunta a los días de calor. El verano es el lenguaje de su personalización, que adopta forma con una serie de elementos que, como si fuera necesario, refuerzan la estética que pretende imponer en su cálido acabado exterior.

Accesorios de verano para el Fiat Topolino

El regreso de la playa a casa empieza cuando abres la puerta y tomas el puesto de conductor. Para evitar mojar el asiento, la marca italiana ofrece una toalla de microfibra en tono Aquamarine, que oficia de funda e incluye estampado de múltiple patrón FIAT en toda la cara frontal. Para colocarla en el asiento, un bolsillo la sujeta en el reposacabezas y un elástico negro se encarga de amarrarla a la butaca.

Ventilador Fiat Topolino | Fiat

En sintonía con el concepto visual, un color Lattementa da vida a un ventilador de estilo retro, que va destinado a mitigar las altas temperaturas padecidas por los ocupantes dentro del habitáculo. Cuenta con base adhesiva para su instalación en el interior, con sistema de recarga USB para tenerlo siempre a disposición y con diferentes niveles de potencia.

Ya has protegido el asiento con la toalla/funda, ya le has dado lugar al ventilador, ya has encendido el motor eléctrico de 6 kW de potencia –unos 8 CV–... Ahora queda el segundo encendido: el del altavoz portátil de 5 W, con bluetooth y sonido envolvente 360°. No, no podía lucir de otra tonalidad que no fuera ese mismo color de pintura de carrocería.