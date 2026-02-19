El Etiqueta Cero dominador de ciudades que no necesita carnet y llama más la atención que cualquier deportivo

Mientras algunos modelos se fijan qué etiquetas llevan para ver si son bienvenidos a las Zonas de Bajas Emisiones, otros se desenvuelven allí, con su etiqueta Cero, sin complejos ni preocupaciones. El lenguaje transmitido por el Fiat Topolino es el de esos vehículos que se pasean por la vida –y por las ciudades, sobre todo– libres de todo estrés, con un estilo que representa esa movilidad sin prisa. A veces, ese estilo necesita ser renovado y es lo que la marca italiana ha hecho.

Al ser hasta aquí el único acabado –y al tratarse del modelo más popular entre los cuadriciclos del mercado europeo, con un 20 % de cuota de mercado–, ya nos habíamos familiarizado con el cálido verde Vita y el contundente contraste con el techo negro. Ahora, la carrocería bitono del Topolino anota a su catálogo una segunda opción, que sigue por la senda del concepto de exterior cálido, pero con más color para ofrecer algo diferente y resaltar características.

Porque tanto las insignias como los detalles en cromado sobresalen más con esta apariencia a la que Fiat llama Topolino Corallo. Aunque también, según lo mostrado por el fabricante, esta nueva pintura pareciera buscar el brillo del sol. En Fiat, vaya firma con experiencia en urbanitas, establecen una diferencia entre ambos acabados y al nuevo de tono anaranjado lo asocian con cómo impacta y cómo se manifiesta en la capa la luz natural.

Fiat Topolino | Centímetros Cúbicos

Renovación por fuera y por dentro

En otras palabras, apelan a lo visible para expresar lo simbólico: la idea de un vehículo en el cual movernos relajados en un buen día por ciudad, a no más de los 45 km/h que nos permite su velocidad máxima. Ahora bien, las novedades van por fuera, pero también por dentro.

Exclusiva del nuevo Corallo, una nueva cubierta enmarca un cuadro de instrumentos crecido. Sobre un área total de 8,3 pulgadas, la pantalla aumenta de las 3,5 a las 5,7 pulgadas, creciendo, sobre todo, a lo ancho y mejorando así la legibilidad de los datos allí visualizados, como el del estado de su batería de 5,4 kWh y de su autonomía de 75 km.