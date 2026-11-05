Fiat 500e, Peugeot e-208 y hasta el Citroën 2CV: España podría ser clave para que Stellantis fabrique coches más baratos

Los coches eléctricos tienen un problema que las marcas todavía no han conseguido resolver del todo: su precio. Pero Stellantis, el gigante que agrupa a fabricantes como Peugeot, Citroën, Fiat y Opel, prepara un cambio importante que podría ayudar a solucionarlo. A partir de 2027, muchos de sus modelos eléctricos comenzarán a utilizar baterías más económicas. Y España tendrá un papel protagonista en esta transformación.

El grupo ha confirmado que ampliará considerablemente el uso de baterías LFP, una tecnología que permite reducir los costes de fabricación. Entre los primeros beneficiados estará el Fiat 500e, mientras que la próxima generación del Peugeot e-208 también está llamada a aprovechar esta química. Incluso futuros eléctricos asequibles, como el renacido Citroën 2CV, podrían encajar en esta estrategia.

Peugeot llevaba años enseñándolo como algo del futuro, pero ya lo prueba en el nuevo 208: un volante que gira menos de una vuelta | Peugeot

Stellantis quiere abaratar sus coches eléctricos empezando por las baterías

Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis, ha confirmado durante la presentación de resultados del tercer trimestre que numerosos vehículos eléctricos del grupo sustituirán sus actuales baterías NMC, fabricadas con níquel, manganeso y cobalto, por otras de litio-ferrofosfato, conocidas como LFP.

La diferencia resulta especialmente importante para el bolsillo. Las baterías LFP prescinden de materiales caros como el níquel y el cobalto, por lo que pueden resultar considerablemente más económicas. Además, ofrecen una buena durabilidad, aunque su menor densidad energética puede obligar a utilizar baterías más pesadas para conseguir una autonomía equivalente.

El Fiat 500e será uno de los primeros modelos en beneficiarse de este cambio. Su precio ha sido uno de los principales obstáculos comerciales frente a alternativas más asequibles, como el Renault Twingo eléctrico. Con una batería más barata, Fiat podría mejorar su competitividad sin necesidad de desarrollar un coche completamente nuevo.

Fiat 500e | Fiat

También está en el horizonte el Peugeot e-208 de nueva generación, previsto para 2027. Estrenará la plataforma STLA One, desarrollada para aprovechar, entre otras tecnologías, las baterías LFP y reducir los costes de producción.

Más adelante podría sumarse el nuevo Citroën 2CV, cuyo lanzamiento se espera para 2028 con un precio objetivo cercano a los 15.000 euros. Su batería todavía no está confirmada, pero el empleo de una química económica encajaría con la filosofía del proyecto: fabricar un eléctrico sencillo que pueda comprar mucha más gente.

El futuro europeo lo ha diseñado Citroën con la vuelta del 2CV: 15.000 euros para el nuevo e-car que se va a definir el año que viene | Citroën

Una fábrica española de 4.100 millones de euros será fundamental

Lo más interesante es que una parte importante de esta estrategia industrial tendrá su origen en España. Stellantis y el fabricante chino CATL están construyendo una gigantesca fábrica de baterías LFP en Figueruelas, Zaragoza, junto a las instalaciones que el grupo ya tiene en la localidad aragonesa.

El proyecto contempla una inversión de hasta 4.100 millones de euros, una capacidad máxima de producción de 50 GWh anuales y la creación de unos 4.000 puestos de trabajo directos cuando alcance su pleno desarrollo.

Según el calendario comunicado por las autoridades aragonesas en julio, la producción debería comenzar durante el primer trimestre de 2027. Es decir, coincidiendo precisamente con el despliegue de las nuevas baterías económicas de Stellantis.

Peugeot e-208 GTI | Peugeot

La conexión industrial tiene todavía más sentido en el caso del Peugeot e-208, vinculado a la planta de Zaragoza. Sin embargo, Stellantis no ha confirmado qué modelos recibirán las primeras baterías fabricadas por CATL en España, por lo que no puede asegurarse que el Fiat 500e o el futuro Citroën 2CV vayan a utilizarlas.

En cualquier caso, disponer de producción europea de baterías LFP permitirá a Stellantis reducir su dependencia de las importaciones y reforzar su estrategia de vehículos eléctricos asequibles.

La gran incógnita es cuánto de ese ahorro llegará finalmente al comprador. Porque fabricar un coche más barato no significa necesariamente venderlo por menos dinero. Pero si Stellantis consigue trasladar la reducción de costes a sus precios, España podría convertirse en una pieza fundamental para que los próximos eléctricos de Peugeot, Fiat y Citroën estén al alcance de muchos más conductores.