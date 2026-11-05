La hermana de Omoda y Jaecoo prepara un rival del Hyundai Tucson con 279 CV y un precio inferior a 30.000 euros

Omoda y Jaecoo han demostrado que las marcas chinas pueden hacerse un hueco en el mercado español. Pero el grupo Chery no se conforma con estas dos firmas y ya prepara su siguiente ofensiva. Se llama Lepas L6, es un SUV del tamaño de un Hyundai Tucson y promete combinar una mecánica híbrida enchufable de 279 CV con un precio de acceso que podría situarse por debajo de los 30.000 euros. La cifra todavía no es oficial, pero, si se confirma, podría convertirse en uno de los grandes argumentos de un modelo que también ofrecerá hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y la etiqueta Cero de la DGT.

Un SUV del tamaño de un Hyundai Tucson, pero con otra filosofía

Lepas es una de las nuevas marcas del gigante chino Chery, el mismo fabricante que está detrás de Omoda y Jaecoo y que quiere posicionar esta nueva firma en un escalón más sofisticado. Curiosamente, aunque sus coches se fabrican en China, la marca está orientada principalmente a los mercados internacionales, especialmente al europeo.

Lepas L6 | Lepas

El L6 será uno de sus modelos más importantes. Con 4,57 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y 2,70 metros de distancia entre ejes, se sitúa en una de las categorías más disputadas del mercado. Por tamaño, tendrá que enfrentarse a modelos tan conocidos como el Hyundai Tucson, el Kia Sportage o el Peugeot 3008.

Su diseño también busca diferenciarse de otros SUV chinos. En lugar de apostar por una estética especialmente agresiva, presenta unas líneas más suaves y un aspecto relativamente discreto. En el habitáculo encontramos una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas, instrumentación digital y equipamientos como asientos eléctricos, carga inalámbrica para el móvil y cámaras de visión periférica, dependiendo del acabado.

El maletero de la versión híbrida enchufable ronda los 400 litros, una cifra que conviene tener presente si se está buscando un coche familiar. No será, por tanto, uno de los SUV más capaces de su categoría en cuanto a espacio para equipaje.

Lepas L8 | Lepas

279 CV, etiqueta Cero y hasta 90 kilómetros sin gastar gasolina

La versión más interesante para muchos conductores españoles podría ser la híbrida enchufable, denominada Super Hybrid. Utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros combinado con un sistema eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 279 CV.

Además, incorpora una batería de tipo LFP de 18,4 kWh con la que anuncia hasta 90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Esto significa que, siempre que se disponga de un punto de recarga habitual, muchos desplazamientos diarios podrían realizarse sin utilizar gasolina.

La marca también anuncia una autonomía combinada superior a los 1.100 kilómetros y un consumo homologado de 2,2 litros cada 100 kilómetros. Eso sí, conviene recordar que esta última cifra corresponde al funcionamiento de un híbrido enchufable con la batería cargada. En viajes largos, cuando se agota la autonomía eléctrica, el consumo de combustible será superior.

Gracias a su autonomía eléctrica, el L6 híbrido enchufable tendrá derecho a la etiqueta Cero de la DGT, uno de los argumentos comerciales más importantes de este tipo de vehículos en España.

También habrá una alternativa completamente eléctrica, que ya fue presentada junto al Lepas L4 EV. Esta versión anuncia hasta 450 kilómetros de autonomía, aunque sus especificaciones definitivas para España todavía están pendientes de confirmación.

Lepas L6 | Lepas

¿Un SUV de 279 CV por menos de 30.000 euros?

La gran sorpresa podría llegar con su precio. Durante las primeras tomas de contacto celebradas en China, representantes de la marca han apuntado extraoficialmente a una tarifa de acceso inferior a los 30.000 euros para el Lepas L6.

De confirmarse, estaríamos ante un precio especialmente competitivo para un SUV de estas dimensiones. No obstante, hay una cuestión importante: Lepas todavía no ha publicado las tarifas oficiales españolas ni ha confirmado que ese precio corresponda específicamente a la versión híbrida enchufable de 279 CV.

El modelo tendrá que competir, además, con otros SUV híbridos enchufables del propio grupo Chery, incluidos los de Omoda, Jaecoo y EBRO. Por eso, su posicionamiento definitivo dependerá tanto del precio como del equipamiento y de las condiciones comerciales.

La marca anuncia la llegada del L6 a España próximamente, aunque todavía quedan por concretar las fechas de comercialización y entrega de cada versión. Si las previsiones de precio se cumplen, Lepas podría tener en este SUV uno de sus mejores argumentos para conquistar a quienes buscan un coche familiar, potente y electrificado sin dar el salto a las tarifas habituales de los fabricantes premium.