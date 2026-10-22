El regreso del Citroën 2CV tiene un secreto inesperado: la tecnología china de Leapmotor es clave fabricar el coche de 15.000 euros en Europa

Hubo una época en la que Citroën consiguió algo extraordinario: poner a Europa sobre ruedas con un coche sencillo, barato y prácticamente indestructible. El 2CV no necesitaba grandes prestaciones ni equipamientos sofisticados para conquistar a millones de conductores. Su secreto era mucho más sencillo: ofrecer lo que la gente realmente necesitaba a un precio que pudiera pagar.

Casi ocho décadas después de su presentación en 1948, Citroën quiere repetir aquella fórmula. Pero hay una diferencia que dice mucho sobre cómo ha cambiado la industria del automóvil. Para recuperar uno de los coches europeos más emblemáticos de la historia, Stellantis está recurriendo a la experiencia de un fabricante chino: Leapmotor.

La colaboración ya está en marcha y será fundamental para desarrollar una nueva familia de pequeños eléctricos que aspiran a costar unos 15.000 euros. El primero de los grandes protagonistas será el nuevo Citroën 2CV, cuyo lanzamiento está previsto para 2028.

Citroën 2CV | Citroën

China está enseñando a Stellantis a fabricar coches en dos años

Durante el Salón del Automóvil de París, Ned Curic, responsable de desarrollo de producto y tecnología de Stellantis, reconoció que el grupo está aprendiendo de Leapmotor una forma diferente de diseñar automóviles. La principal diferencia no está únicamente en las baterías o los motores eléctricos, sino en la rapidez de desarrollo y la organización de sus procesos.

Según explicó el directivo, Stellantis ha aprendido de su socio chino a desarrollar un automóvil en apenas dos años. Leapmotor utiliza métodos de trabajo mucho más próximos a los de una empresa tecnológica, especialmente en el diseño del software y de la arquitectura electrónica.

Este aprendizaje llega en un momento especialmente importante. Los fabricantes europeos necesitan reducir sus costes para competir con los nuevos eléctricos chinos, pero también deben cumplir exigentes requisitos de seguridad y conseguir que sus vehículos resulten rentables.

La solución pasa por desarrollar una arquitectura eléctrica específica para coches pequeños, evitando complicaciones innecesarias y aprovechando componentes compartidos entre diferentes modelos. Una estrategia que recuerda, precisamente, a la filosofía que hizo famoso al 2CV original.

Citroën 2CV | Citroën

El secreto de un coche de 15.000 euros no está solamente en su batería

Fabricar un eléctrico barato en Europa se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la industria. Y no basta con instalar una batería pequeña. Hay que reducir costes desde el diseño, simplificar el montaje y eliminar todo aquello que no aporte un beneficio real al conductor.

El nuevo 2CV Concept ya adelanta algunas soluciones interesantes. Mide solamente 3,76 metros, tiene un objetivo de peso cercano a una tonelada y apuesta por elementos fáciles de fabricar y reparar. Por ejemplo, sus parachoques independientes permitirían sustituir una pieza dañada sin cambiar otros componentes de la carrocería.

La reducción de peso también permitiría utilizar una batería más pequeña, disminuyendo simultáneamente el consumo y el coste de fabricación. Una filosofía que contrasta con la carrera de muchos fabricantes por ofrecer cada vez más autonomía, potencia y equipamiento.

Y no será un proyecto exclusivamente francés. Esta nueva familia de eléctricos también servirá para desarrollar el futuro sustituto del FIAT Pandina, relacionado con el nombre Koala, del que ya se conocen las principales ambiciones del proyecto E-Car de Stellantis.

Citroën 2CV Furgoneta | Citroën

Tecnología china, pero diseñado y fabricado en Europa

La decisión más interesante de Stellantis es que no pretende limitarse a comprar una plataforma desarrollada en China. Sus ingenieros trabajan conjuntamente con Leapmotor para incorporar esos conocimientos a sus propios centros de desarrollo europeos.

El objetivo es que el nuevo Citroën 2CV se fabrique en Europa, previsiblemente en la planta italiana de Pomigliano d'Arco, junto a otros eléctricos pequeños del grupo. Así, Stellantis pretende aprovechar la experiencia china sin renunciar a mantener actividad industrial y conocimientos técnicos en Europa.

El proyecto también encaja con el regreso de los pequeños eléctricos, una categoría en la que ya empiezan a aparecer propuestas como el Suzuki e SKY, que apunta a un precio de unos 12.000 euros.

El precio definitivo, la autonomía y las características técnicas del 2CV de producción todavía no están cerrados. Pero su planteamiento deja una paradoja difícil de ignorar: el coche con el que Citroën quiere volver a democratizar la movilidad europea podría ser posible, en buena medida, gracias a lo que está aprendiendo de China.