Por fin llega a Europa el coche que realmente puede amenazar a Tesla, el coche de Amazon

Europa está recibiendo una avalancha de nuevos coches eléctricos chinos, pero el próximo gran problema de Tesla podría llegar precisamente desde Estados Unidos. Rivian ha confirmado que Europa será su siguiente gran mercado internacional y que el coche encargado de abrirle la puerta será el Rivian R2, un SUV eléctrico creado precisamente para competir con el Tesla Model Y.

Y Rivian no es exactamente una desconocida. Es la compañía en la que Amazon lleva años invirtiendo miles de millones y la responsable de las inconfundibles furgonetas eléctricas con las que el gigante del comercio electrónico reparte millones de paquetes. Por eso podemos hablar, con algunos matices, de “el coche de Amazon” que viene a Europa a enfrentarse a Tesla.

Rivian R2 | Rivian

Amazon puso el dinero, pero Rivian quiere convertirse en la nueva Tesla

Amazon apostó muy pronto por Rivian y continúa siendo uno de sus accionistas más importantes. Además, ambas compañías desarrollaron conjuntamente la furgoneta eléctrica de reparto de Rivian y actualmente Amazon utiliza más de 40.000 de ellas en Norteamérica.

Eso no significa que Rivian pertenezca a Amazon. De hecho, Volkswagen se ha convertido recientemente en su mayor accionista dentro de una relación que va bastante más allá del dinero: Volkswagen y Rivian están desarrollando conjuntamente nuevas arquitecturas electrónicas y software que acabarán llegando también a futuros coches del grupo alemán.

Pero la comparación con Tesla tiene bastante sentido. Rivian nació directamente alrededor del coche eléctrico, desarrolla internamente motores, software y buena parte de la electrónica de sus vehículos y apuesta por actualizaciones remotas y una experiencia digital muy integrada. Una filosofía bastante diferente a la de los fabricantes tradicionales y, precisamente, muy parecida a la que permitió crecer a Tesla.

Rivian R2 | Rivian

El Rivian R2 es el coche que cambia las reglas

Hasta ahora había un problema: sus coches eran enormes y caros. Los R1T y R1S están concebidos principalmente para Estados Unidos y difícilmente podían convertirse en coches de gran volumen en nuestras carreteras.

El R2 cambia completamente esa situación. Es un SUV eléctrico de aproximadamente 4,7 metros, cinco plazas y unas dimensiones mucho más cercanas a las de los coches europeos. Es, sobre todo, el primer Rivian pensado para enfrentarse directamente al Tesla Model Y.

En Estados Unidos Rivian anuncia una versión de acceso desde 44.990 dólares, aunque llegará durante 2027. Habrá configuraciones de uno y dos motores y, dependiendo de la versión, autonomías que superarán ampliamente los 400 kilómetros bajo el ciclo EPA estadounidense.

También conserva la personalidad que ha permitido a Rivian diferenciarse. Tiene casi 25 centímetros de altura libre al suelo, capacidad para circular fuera del asfalto y detalles curiosos como una linterna extraíble integrada en la puerta del conductor.

Rivian R2 | Rivian

Por qué este sí puede ser un rival especialmente peligroso para Tesla

Rivales del Tesla Model Y existen muchos. Volkswagen, Skoda, Hyundai, Kia, BMW y una creciente cantidad de fabricantes chinos ofrecen SUV eléctricos equivalentes. Pero Rivian tiene algo que resulta bastante más complicado de construir: una marca tecnológica con personalidad propia.

Es precisamente una de las ventajas que Tesla explotó durante años. El comprador no adquiría únicamente un coche eléctrico, sino un Tesla. Rivian pretende conseguir algo parecido con una estética muy reconocible, un ecosistema digital propio y vehículos asociados a una imagen aventurera y tecnológica.

Tesla sigue dominando el eléctrico español. Durante la primera mitad de 2026 el Model 3 fue el eléctrico más vendido en España y el Model Y ocupó la segunda posición. Por eso hablar de destronar a Tesla todavía sería prematuro.

Rivian R2 | Rivian

Rivian ya ha decidido venir a Europa. Ahora falta saber cuándo

El fundador y CEO de Rivian, RJ Scaringe, ha confirmado que Europa será el siguiente gran mercado internacional de la compañía y que el R2 fue diseñado desde el principio pensando también en compradores europeos.

Lo que todavía no existe es una fecha oficial de lanzamiento. Primero Rivian necesita aumentar la producción estadounidense del R2. La compañía comenzó las entregas a clientes en junio de 2026 y la demanda inicial ha contribuido a elevar sus previsiones de entregas para este año.

Después llegarán Europa y modelos todavía más interesantes para nuestro mercado, especialmente los Rivian R3 y R3X, mucho más compactos.

Así que Tesla todavía tiene tiempo. Pero después de años escuchando que cada nuevo eléctrico sería el próximo “Tesla killer”, Rivian posiblemente sea uno de los pocos fabricantes occidentales que reúne los ingredientes que hicieron especial a Tesla: tecnología propia, software, una identidad reconocible y ahora, por fin, un coche con precio y tamaño suficientemente razonables para llegar al gran público.