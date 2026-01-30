Fabricantes y concesionarios de coches piden que se active de forma "urgente" el Plan Auto+

"Un parón ahora en las ventas sería un duro revés para una industria en plena transformación y plenamente comprometida con los objetivos de descarbonización exigidos por la Unión Europea, y un nuevo motivo de desconfianza de los ciudadanos hacia las nuevas tecnologías", ha manifestado Anfac en declaraciones a Europa Press.

Para la patronal de los fabricantes españoles de automóviles, las ayudas públicas del plan Moves III, junto con la deducción del 15% del IRPF hasta 3.000 euros por la compra de eléctricos e híbridos enchufables, fueron claves en el impulso de las ventas de estos vehículos con enchufe en 2025, sin olvidar el apoyo de los planes de ayuda e incentivos fiscales de algunas comunidades autónomas.

"El mercado de automóviles cerró 2025 con un hito histórico al superar las 245.000 unidades de vehículos electrificados. Este hito se consiguió gracias al esfuerzo de todos los actores, privados y públicos, nacionales y autonómicos, y permitió conseguir una cuota de casi el 18% del total del mercado, acercándonos por primera vez a la media europea", ha recordado.

Es por este motivo por lo que considera "clave" que esa aceleración no se vea ahora frenada, y que los ciudadanos tengan una visibilidad clara y estable de los mecanismos de ayuda existentes, poniendo en marcha cuanto antes las ayudas previstas para 2026 por parte del Gobierno.

Faconauto no se queda atrás en la petición

Faconauto también ha solicitado poner en marcha "ya" el Plan Auto+, junto a la deducción del 15% en el IRPF, que ha decaído en el Congreso, para impulsar la electrificación, como medidas "fundamentales" para seguir estimulando la demanda del vehículo electrificado y acompañar al ciudadano "en un momento clave para el sector".

Lamentan que estas dos palancas esenciales para activar el sector "no terminan de concretarse". Por un lado, el Plan Auto+, que todavía no se ha puesto en marcha y, por otro, la deducción del 15% en el IRPF por la adquisición de un vehículo electrificado, que ha decaído este martes tras la eliminación del decreto 'ómnibus' en el Congreso de los Diputados.

"Además, ambas iniciativas han de estar sustentadas en una hoja de ruta estable y predecible, al margen de otras agendas que no responden a la realidad --ni a los tiempos-- de nuestro sector", ha explicado la patronal de los concesionarios.

En este sentido, Faconauto ha resaltado elPlan Auto 2030como un marco de referencia "claro" para España en el ámbito industrial, que está apoyado "ampliamente" por el automóvil. Sin embargo, ha subrayado que este enfoque debe completarse con una estrategia coherente orientada al ciudadano y que contribuya a consolidar la demanda en un contexto marcado por importantes cambios regulatorios y tecnológicos.