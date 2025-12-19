El Gobierno abrirá el 23 de diciembre la convocatoria del Plan Moves Flotas

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico abrirá el plazo para presentar las solicitudes en la convocatoria del nuevo Plan Moves Flotas Plus el próximo 23 de diciembre y, una semana después, el 30 de diciembre, se abrirá el plazo para el Plan Moves Corredores de Recarga,dotados con 50 y 200 millones de euros, respectivamente.

Las convocatorias serán centralizadas, correspondiendo la gestión de las ayudas al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con otras ayudas tanto nacionales como europeas. Como excepción, las ayudas establecidas en esta orden no serán compatibles con las ayudas del Programa Moves III para 2025 o de los programas de ayudas que se publiquen en el marco del Plan España Auto 2030, a fin de optimizar el uso de los recursos públicos y evitar la duplicidad de solicitudes en distintos programas.

El importe de la ayuda concedida para los proyectos que resulten seleccionados se establecerá de acuerdo con la solicitud y la memoria de proyecto presentada por el beneficiario, en función de los costes subvencionables de las actuaciones objeto de estos y los límites establecidos en este artículo, así como la disponibilidad financiera.

Cerca de 100 proyectos eléctricos

El Gobierno prevé que, con el Plan Moves Flotas Plus, se impulsen cerca de 100 proyectos de electrificación de flotas, lo que supondrá la renovación de unos 25.500 vehículos, con un ahorro energético en torno a los 11,5 ktep/año, y unas emisiones evitadas del orden de 32.000 tonCO2/año.

Entre las novedades, se incluyen los ciclos con asistencia al pedaleo para reparto de última milla, el retrofit o adaptación de vehículos de motor M1 y N1 de combustión a eléctrico y el estudio previo de viabilidad para la electrificación de la flota.

Esta convocatoria también amplía el alcance de las anteriores e incentivará proyectos integrales de electrificación de flotas que operen al menos en dos comunidades autónomas o en un territorio extrapeninsular.

De este modo, se abre una ventanilla única para este tipo de proyectos que podrán, a través de una única solicitud de ayuda, adquirir vehículos eléctricos para sedes y servicios en diferentes comunidades autónomas y emprender una transformación integral de la operativa de la flota ,desarrollando soluciones de recarga y proporcionando los estudios de viabilidad y sistemas degestión necesarios para transformarla.

Las solicitudes deberán incluir un mínimo de 10 de vehículos y un máximo de 500, siendo la intensidad de las ayudas variable en función del beneficiario, la tipología del vehículo y de si se achatarra otro; y de un 40% en el resto de actuaciones, ampliable al 50% en el caso de las pymes.

Los beneficiarios podrán ser empresas públicas o privadas que operan al menos en dos comunidades autónomas o en territorio extra peninsular, así como consorcios y agrupaciones empresariales con o sin personalidad jurídica propia, que tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, ampliables hasta 24.

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta la contribución a los objetivos medioambientales y del programa, a la sostenibilidad de la flota y al fortalecimiento empresarial, primando a las empresas pequeñas y medianas.

200 electrolineras con el Moves Corredores

Por su parte, el Gobierno estima que la convocatoria del Plan Moves Corredores de Recarga incentivará la creación de unas 200 electrolineras, con potencias disponibles mínimas de 300-400kW por estación, lo que supondrá en torno a 1.800 puntos de recarga adicionales, con al menos un punto de 150 kW por ubicación.

De cara al usuario, se busca mejorar la capilaridad de una red de recarga eléctrica fiable, con una potencia suficiente para facilitar los recorridos interurbanos en vehículo eléctrico, y estimular con ello la confianza y la comercialización de vehículos eléctricos en España.