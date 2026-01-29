Son los dueños chinos de Volvo, y aterrizan silenciosamente en España este 2026 con estos nuevos coches

Zhejiang Geely Holding Group es el conglomerado que maneja todo este tinglado, y su estrategia ha sido infiltrarse en Europa comprando marcas conocidas antes de lanzar su insignia principal. Así es propietaria de Volvo Cars, Polestar, Lynk & Co y Zeekr, además de ser accionista mayoritaria de Lotus. Vamos, que si Volkswagen hubiera esperado a entrar en España después de Audi, Skoda y SEAT, el método sería parecido.

La gracia está en que muchos conductores españoles llevan años confiando en estas marcas sin saber que detrás hay un grupo chino, y ahora Geely Auto quiere aprovechar esa credibilidad ganada para vender bajo su propio nombre. El anuncio lo han hecho ellos mismos por LinkedIn, así que la cosa va en serio y con fecha para la primavera de 2026. La jugada es lista, porque en lugar de entrar a ciegas han tanteado el mercado con otras enseñas y ahora saben perfectamente qué busca el público español.

Geely Coolray | Geely

Dos SUV para empezar la batalla

El desembarco lo protagonizan el Geely E5 y el Starray EM-i, ambos SUV pero con enfoques diferentes para cubrir más frentes. El E5 es completamente eléctrico, mide 4,61 metros de largo y promete hasta 450 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP, así que entra de lleno en la pelea de los eléctricos urbanos con algo de músculo. El Starray, por su parte, es híbrido enchufable con 4,74 metros y 83 kilómetros en modo eléctrico puro, apuntando a quienes todavía no se fían del todo de enchufar cada noche.

Estos dos modelos llegan justo cuando el segmento de SUV está a tope de oferta y la transición eléctrica aprieta cada vez más. Los híbridos enchufables han sido los que más han crecido en 2025, así que Geely no ha elegido al azar qué traer primero. La competencia es brutal con marcas europeas, coreanas y otras chinas peleando por cada cliente, pero Geely tiene a su favor el respaldo de haber vendido más de tres millones de unidades en 2025 con un crecimiento del 39% interanual.

Geely Monjaro | Geely

Lo interesante es que el grupo tiene modelos de combustión que funcionan bien en China, pero ninguno llegará a España porque saben que aquí el futuro pasa por enchufar o electrificar. Así que han hecho los deberes y vienen con lo que el mercado europeo pide, mientras que en Asia siguen vendiendo gasolina sin problema.

Un grupo que ya controla medio garaje europeo

Dentro del portfolio del grupo Zhejiang Geely Holding, España ya tiene disponibles los Lynk & Co 01, 02 y 08, además de los obvios Volvo y Polestar que están por todas partes. Los Zeekr también llegarán en la segunda mitad de 2026 según han confirmado, así que el despliegue es total y va en varias oleadas. Vamos, que si cuentas todas las marcas del grupo, Geely podría estar en uno de cada diez coches nuevos vendidos en España sin que nadie se dé cuenta del paraguas común.

Geely | Geely

La fundación de Geely Auto data de 1997 en Hangzhou, y desde entonces han pasado de ser un fabricante local a convertirse en un gigante global que compra marcas occidentales y las gestiona con bastante acierto. El crecimiento de sus modelos eléctricos ha sido rapidísimo, aunque todavía mantienen opciones de combustión que sostienen buena parte de las ventas en mercados asiáticos. En Europa, sin embargo, la apuesta es clarísima y va de cero emisiones o electrificación, porque saben que las normativas cada vez aprietan más y el cliente también lo pide.

Total que Geely Auto no viene a España como un desconocido, sino como alguien que ya conoce el terreno y que además trae dos productos pensados para un mercado que ya ha estudiado desde dentro. Si los precios son ajustados y la red de concesionarios funciona bien, podrían dar más de un susto a marcas establecidas que pensaban que lo de China era solo humo.