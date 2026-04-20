La osadía del año, recibir un Ford Mustang en un concesionario enemigo

El mustang es una raza de caballo salvaje estadounidense, e inspirados en su potencia y fortaleza nació el Ford Mustang, cuyo logo es un caballo cabalgando. Porsche, marca nacida en la ciudad alemana de Stuttgart, incorpora en su emblema el caballo que también representa a esta urbe, un rampante negro. Si unimos a la ecuación a Ferrari y su corcel, los fans del automovilismo han vivido siempre una rivalidad por ser el caballo más veloz entre Ford Mustang, Porsche y Ferrari. Uno de los tres, ha invadido la casa del enemigo.

Cuando Ford anunció que en la segunda mitad de 2025 se iniciarían las entregas del nuevo Mustang GTD, lo hizo con una promesa, te lo damos donde quieras. Se abría un infinito mundo de posibilidades. Desde recibirlo en la puerta de casa como en el banquete de una boda o en alguna pista de competición para empezar a disfrutar inmediatamente de su velocidad.

Ford Mustang GTD | Ford

Atrevimiento y humillación

Sin embargo, uno de sus compradores ha tenido una idea muy original, casi insuperable. Pidió que la entrega se realizara en un concesionario de una de las marcas “enemigas” del Ford Mustang, Porsche. Y lo consiguió, una experiencia compartida en redes sociales y que ha recibido numerosas respuestas sobre el atrevimiento que supone por parte de la marca norteamericana y la humillación para la alemana.

Pero la historia tiene truco, el concesionario donde se realizó la entrega, aunque sea de Porsche, también representa a Ford en la región cuando se trata de sus modelos de alta gama, siendo el caso del Mustang GTD, que no se le vende a cualquiera. No vale con tener mucho dinero, hay que pasar un proceso de candidaturas y solo los seleccionados recibirán su ejemplar.

Ford Mustang GTD | Ford

El Mustang más portentoso

De esta manera, el fabricante estadounidense quiere situar el nuevo Mustang GTD (el más portentoso de la historia de la gama surgida en 1964) entre los coches más exclusivos del mercado a la altura de sus competidores rampantes, Porsche y Ferrari. Se trata de un superdeportivo con motor V8 de 5.2 litros y 800 CV de potencia para una velocidad máxima de 323 km/h. Esta propulsión está vinculada a una transmisión de doble embrague de 8 velocidades.

Reservado para unos pocos, dentro de ese grupo limitado de clientes del nuevo Ford Mustang GTD, tiene un huequito especial en la historia del modelo el propietario que ha desafiado a Porsche, asestándole un duro golpe en su rivalidad con esta gama de la marca norteamericana. Difícil que 2026 nos sorprenda con una osadía más salvaje.