El coche urbano que te convencerá por autonomía y espacio viene de China y está a punto de aterrizar en España

La ofensiva eléctrica china en Europa y un nuevo capítulo en el segmento de los compactos, nada menos. La premisa del desembarco del GAC Aion UT en el Viejo Continente es clara: darle al usuario lo esencial de la movilidad a batería sin que se espante por lo que lea en la etiqueta.

Con el antecedente del SUV GAC Aion V en el segmento superior, este urbano cae al mercado europeo cual madurez de un dulce fruto: bajar un escalón en tamaño para meterse de lleno en la categoría donde se juega buena parte del volumen era cuestión de tiempo. Y se da en un año en que las firmas generalistas occidentales dan el paso a la democratización de los EV asequibles.

GAC Aion UT | GAC

A la espera de la nueva camada, y a modo de referencia, de momento lo esperan rivales como el Volkswagen ID.3 –que no se queda al margen de una renovación integral–, con el cual, con 4,27 metros de longitud y 2,75 de distancia entre ejes, coincide casi milimétricamente en dimensiones: 4,27 metros de largo y 2,75 de distancia entre ejes.

GAC Aion UT: Eficiencia, diseño y versatilidad en maletero

No más distracciones. Mejor ir por lo más importante: la propulsión y la eficiencia que te esperan. A propósito de comparativas, y ya que te he recomendado lo que se viene en el ID.3 Neo, con este último compartirá la fórmula de células LFP. En su caso, buscará convencer partiendo de una batería LFP de 60 kWh, con la cual promete una autonomía de 430 km en ciclo WLTP con la que garantizará competitividad entre sus pares. Dado que la medida sobre tiempos de carga rápida difundida por el fabricante chino refiere al paso del 30 al 80 % de la capacidad de la batería –en 24 minutos–, estaríamos ante un compacto de valores estándar si consideramos la recarga a partir del 10 %.

Estándar podría considerarse el lenguaje de diseño, que da forma a un cinco puertas que no escapa a los parámetros hegemónicos de los vehículos que actualmente circulan en Europa. Eso sí, una figura combinada con un marcado y bien logrado minimalismo, y con ópticas que lejos están de mostrarse introvertidas. Las luces traseras merecen una observación detenida y pueden influir si das importancia a la manera en que se expresan estos elementos funcionales y estéticos.

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Puertas adentro, el coche se rige por un esquema digital que, aunque ponga de manifiesto el estilo chino, te llamará la atención por la disparidad de sus pantallas: una central de 14,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos de 8,9. El maletero de 440 litros no solo asegura un alto volumen básico, sino también versatilidad por su modularidad. Hay también seguridad de nivel 2 en la conducción semiautónoma.

La clave en el servicio de venta

La gran clave del GAC Aion UT en su incipiente y prometedora estadía en el mercado europeo pasa, no obstante, por la confiabilidad de parte de los clientes. La marca sabe que aquí no alcanza con un buen producto: la red comercial y el servicio posventa pesan tanto como la ficha técnica. A ello responde que dirija sus intenciones al desarrollo de una necesaria estructura fiable de ventas, consciente de que ahí se juega buena parte de su credibilidad.

Desde 27.990 euros según mercado, la propuesta le indica a los conductores españoles que tomen nota y se mantengan alerta, porque en países como Finlandia, Grecia, Polonia y Portugal comenzará la primera expansión a partir del tercer trimestre del 2026.