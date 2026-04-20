La cuenta atrás para el nacimiento del Mercedes Clase C eléctrico es cada día más acelerada, y la primera información que la marca alemana ha revelado sobre este modelo ha sido su interior, que ha sorprendido a muchos conductores tanto por su estética como por la gran cantidad de tecnología que despliega, pareciendo que te encuentras en el interior de una nave espacial.

A primera vista, dos elementos son los que llaman más la atención. Por una parte, el techo panorámico Sky Control que ocupa casi todo el habitáculo de lado a lado y que está compuesto por 162 estrellas iluminadas y que tienen la forma del logo de Mercedes. Una delicia que por si sola impulsa el nuevo Clase C eléctrico a un coche de gama altísima.

Nuevo Mercedes Clase C | Mercedes Benz

10 millones de píxeles

Por otra parte, tenemos el MBUX Hyperscreen. Se trata de una pantalla que se extiende de lado a lado del salpicadero. En definitiva, en lugar de contar con una o dos tres pantallas para el sistema multimedia y el panel de instrumentos, Mercedes ha optado por sumar todas las funciones en una única pantalla muy impresionante y que está compuesta por casi 10 millones de píxeles con zonas de brillo ajustables de manera independiente.

Dos de las funcionalidades que se pueden alterar en esta pantalla son el nuevo sistema de aire acondicionado que garantiza una velocidad de calentamiento 10 veces mayor que en los coches de combustión y consumiendo la mitad de la energía, y una tecnología de ambientación en alta resolución que permite hasta una decena de distintos modos para adaptar la pantalla y el habitáculo a los gustos y necesidades de los pasajeros.

Tiene estrellas en el techo y una grandísima pantalla: ¿acierta Mercedes con el nuevo Clase C? | Mercedes Benz

Asientos electroneumáticos con masaje

La tecnología no es lo único que destaca dentro del Mercedes Clase C eléctrico. Los acabados también son de una calidad suprema para colocar este modelo en un alto nivel del sector premium. El habitáculo está revestivo en cuero sintético Softorino y los asientos son ajustables eléctricamente, ventilados, con memoria para adaptarse al cuerpo del pasajero, con soporte lumbar electroneumático, masaje en toda la espalda y con un sistema de sonido 4D incorporado.

En caso de que se escojan los asientos deportivos, se mantiene lo dicho, solo que estarán revestidos en Nappa y su visual es el diseño exclusivo Twisted Diamond. Lo poco que conocemos del Mercedes Clase eléctrico ya nos hace babear. Es un coche que tiene pintaza y que no debería decepcionar en cuanto a motorización y baterías porque la marca alemana ya ha demostrado estar a la altura de sus exigentes clientes.