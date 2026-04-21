La F1 anuncia menos potencia máxima eléctrica en carrera tras las quejas de los pilotos

La reducción del tiempo de recarga durante la calificación y de la potencia máxima eléctrica en carrera son los principales ajustes acordados en el reglamento de las nuevas unidades de potencia que aplicará el Mundial de Fórmula Uno a partir del Gran Premio de Miami (EEUU), que se disputará el primer fin de semana de mayo.

Con el fin de atender las numerosas quejas de los pilotos y con miras a resolver los diferentes problemas de seguridad derivados de las disputas de las tres primeras pruebas de la temporada, en Australia, China y Japón, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) anunció un acuerdo con los equipos, fabricantes de unidades de potencia y la FOM.

Los ajustes del reglamento entrarán en vigor a partir del próximo Gran Premio y que reducirán, sin provocar una enorme revolución, la importancia de lo eléctrico en favor de la combustión.

El cuarto y el quinto Gran Premio del calendario inicialmente diseñado, los de Baréin y Arabia Saudí, respectivamente, quedaron cancelados debido al conflicto bélico en Oriente Medio derivado del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta de éste; por lo que la cuarta prueba del Mundial se disputará el fin de semana del 3 al 5 de mayo en Miami.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió, tras ganar en Suzuka (Japón) el pasado 29 de marzo, en el líder más joven de toda la historia del Mundial de Fórmula Uno, que encabeza con 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo, el inglés George Russell.