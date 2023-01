¿Existen subvenciones para sacarse el carnet de conducir?

Sacarse el carnet de conducir es un trámite que muchas personas llevan a cabo y completan en cuanto alcanzan la mayoría de edad: se trata, además, de uno de los deseos más comunes de los más jóvenes, ávidos de una independencia y una libertad que terminan por obtener cuando reciben su nuevo permiso y pueden desplazarse sin ataduras con un vehículo. Sin embargo, otros muchos ciudadanos deben esperar más tiempo para obtener su nuevo permiso de conducción.

Bien por razones de trabajo y estudios o bien por razones económicas, lo cierto es que muchas personas no pueden -o no quieren- obtener el carnet de conducir en cuanto les es posible por términos de edad. Sacarse el carnet de conducir no es algo que se pueda considerar barato, ya que además de la matrícula y los materiales necesarios para obtener las lecciones teóricas, hay que abonar una cantidad por cada práctica de conducir que tengamos que hacer.

No acaban aquí los gastos: para poder presentarse a los exámenes oficiales de la Dirección General de Tráfico, tanto el examen teórico como el examen práctico, deberemos abonar una serie de tasas que se suman a las anteriores cantidades lo que en definitiva nos deja con un montante que no todo el mundo se puede permitir. Por eso es posible ahorrar a la hora de sacarse el carnet de conducir en algunas zonas de España, donde existen subvenciones y ayudas para que sacarse el carnet sea menos "intenso" para nuestro bolsillo.

Subvenciones para sacarse el permiso de conducir

Es el caso, por ejemplo, de Galicia. La comunidad gallega es una de las más activas en cuanto al lanzamiento de programas de ayuda para la obtención del permiso de conducción. De hecho, lleva varias convocatorias hasta 2022 y se espera que en 2023 se mantenga el programa de ayudas, que cada año cuenta con un presupuesto más alto para llegar a más "potenciales conductores". En el caso de los permisos B, los que nos habilitan a conducir vehículos de hasta 3.500 kg y 9 plazas, podremos recibir una ayuda de hasta 400€ si las condiciones del nuevo programa de 2023 se mantienen respecto al año anterior. Solo es necesario estar empadronado en Galicia durante al menos un año, tener al menos 18 años ya cumplidos y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

En el caso de La Rioja podremos optar a recibir un préstamo sin intereses a un plazo de máximo 36 meses con el que "amortiguar" el impacto de obtención del carnet de conducir. Los requisitos para ello son:

Tener entre 18 y 30 años

Estar empadronado durante al menos 5 años o estar cursando estudios oficiales en la comunidad

Ser la primera vez que se presenta a la obtención del carnet

Contar con el Carnet Joven

Hay más casos a lo largo y ancho de la geografía española. Es el caso también de la provincia de Valladolid, que ofrece un programa de ayudas a mujeres que quieran obtener el carnet de conducir y residan en poblaciones de menos de 2000 habitantes. Podrán obtener en ese caso hasta 700€ para sacarse el carnet de tipo B.