En 2023 podrás sumar dos puntos extra a tu carnet de conducir, pero...¿cómo?

El carnet por puntos es ya parte de nuestro día a día como conductores: con más de 15 años de trayectoria, este elemento ha resultado ser extremadamente efectivo a la hora de controlar el comportamiento de muchos conductores, reduciendo también el nivel de siniestralidad así como las infracciones más graves cometidas al volante. Es cierto que con el paso del tiempo su capacidad disuasoria (recordemos que sin puntos no es posible conducir de manera legal) se ha reducido, pero sigue siendo un instrumento capaz y válido para las autoridades.

Para revitalizar la efectividad del carnet por puntos se han ideado una serie de medidas que se han ido implantando poco a poco, siendo una de las más destacables la que va a llegar en 2023 con el firme propósito de hacer que conductores de vehículos de 4 ruedas y conductores de motocicleta puedan aumentar sus facultades cada vez que salgan a carretera. Y es que en 2023 los conductores de vehículos de cuatro ruedas con permiso B y los usuarios de motocicleta podrán sumar hasta 2 puntos adicionales a su saldo del permiso de conducir. ¿Cómo?

2 puntos adicionales para el carnet en 2023

Son varias las puntualizaciones que hay que hacer: no, no podrás sumar más puntos del tope ya marcado en el carnet de conducir, de forma que no podrás pasar de 15 puntos totales en tu saldo. Vale, esto ha quedado claro. Ahora...¿cómo va a ser posible conseguir estos puntos extra? Sencillo: asistiendo a un curso de conducción segura y eficiente y, por supuesto, superando los conocimientos allí planteados por los especialistas y los monitores que impartan el curso.

Estos cursos comenzarán su andadura en 2023, y tendrán una duración mínima de 6 horas donde se combinará la formación práctica con la formación teórica. En ellos, se hará especial hincapié en la protección de los considerados como conductores más vulnerables, que son los ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP). Los podrá realizar cualquier conductor ya que tendrán siempre carácter voluntario, aunque aquellos conductores que cuenten con 15 puntos en su carnet no sumarán ninguno a su saldo aunque lo superen con éxito. Por otro lado, según las características presentadas por la DGT, sólo se podrá realizar un curso de este tipo cada 2 años.

Estos cursos no tienen nada que ver con los cursos de recuperación ya conocidos, de manera que estos últimos están diseñados para recuperar hasta 6 puntos en caso de que el saldo de puntos de nuestro carnet se haya reducido tras haber cometido una serie de infracciones de tráfico, siendo además de obligado cumplimiento cuando el saldo de nuestro carnet ha llegado a 0.

