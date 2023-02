Este es el primer examen que deberás pasar para sacarte el carnet, y no es el teórico

El principal objetivo de esta prueba es comprobar que la persona que está intentando sacarse el carnet de conducir, cuenta con las aptitudes físicas y psíquicas necesarias para poder circular al volante de un vehículo. Todas las pruebas que realicen al respecto están estandarizadas y avaladas por la Dirección General de Tráfico.

¿Qué pruebas tenemos que pasar en el psicotécnico?

El examen psicotécnico para el permiso de conducir B, que suele ser el más común, consta de tres partes que deberás superar para poder presentarte al examen teórico.

La primera parte de las pruebas cosiste en una "entrevista" con el médico con preguntas generales sobre tu salud, en la que mostrar si sufres alguna enfermedad, tus hábitos de consumo, enfermedades familiares o tus rutinas diarias. Es aconsejable que indiques si utilizas lentillas o gafas de manera habitual para que lo tengan presente en el resto de las pruebas.

La segunda parte de la prueba consiste en un reconocimiento oftalmológico, auditivo y varias pruebas generales de tu estado de salud. Si llevas gafas o lentillas es necesario que las lleves contigo, el médico te pedirá que leas una serie de letras de distinto tamaño, primero con un ojo tapado y luego con el otro. Además comprobará en caso de que lleves gafas o lentillas que están bien graduadas.

A continuación, te realizarán una audiometría para valorar tu capacidad auditiva, la prueba se realiza con unos cascos auditivos por las que percibirás distintas frecuencias de sonido. Posteriormente te realizarán pruebas de equilibrio, medirán tu capacidad pulmonar y por último comprobar el sistema cardiovascular y control de la presión arterial.

La tercera parte del la prueba psicotécnica consiste en un test psicomotriz con el que medir tus reflejos y coordinación. Dicha prueba se realiza con un ordenador que dispone de dos palancas que tendrás que manejar para conducir dos círculos que no paran de moverse por dos "carreteras" cuyo movimiento también es constante. El objetivo es que no te salgas del camino, si eso sucede la máquina no parará de sonar, pero no te asustes, incluso sin salirte del camino trazado en ocasiones pita.

Continuando con la prueba del ordenador, la siguiente prueba consiste en una bolita que se mueve en línea recta de izquierda a derecha a distintas velocidades, y que al final del trayecto se oculta tras un rectángulo. La prueba consiste en indicar en que momento tú crees que ha llegado al final de la línea que está oculta tras el rectángulo.

¿ Cuándo caduca el examen psicotécnico?

El psicotécnico será válido durante 90 días. Una vez que te den el informe médico, si te presentas por primera vez para conseguir el carnet de conducir, debes presentarlo en la autoescuela y realizar el primer examen teórico dentro de esos 3 meses.

Una vez está presentado, aunque no hayas superado el examen, cómo ya está registrado dicho documento en la DGT su duración de validez se prolonga hasta los dos años.