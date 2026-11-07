Range Rover se despide de sus coches más baratos: el modelo de acceso pasará de 60.000 a rondar los 100.000 euros

Durante años, el Range Rover Evoque ha sido la puerta de entrada a una de las marcas de todoterrenos de lujo más reconocidas del mundo. Un coche que permitía disfrutar de su diseño, su imagen y buena parte de su tecnología sin tener que pagar lo que cuesta un Range Rover de gran tamaño. Pero esa posibilidad tiene los días contados. Range Rover prepara la despedida de sus dos modelos más económicos, el Evoque y el Velar, y no tendrá sustitutos directos para ninguno de ellos.

La decisión forma parte de una transformación que pretende situar a Range Rover en un segmento todavía más exclusivo. Y basta con mirar los precios actuales en España para comprender su alcance: el Evoque parte de 60.100 euros y el Velar de 79.000 euros. Cuando ambos desaparezcan, acceder a un Range Rover nuevo podría exigir un presupuesto cercano a los 100.000 euros.

Range Rover Evoque | Centímetros Cúbicos

Adiós al Range Rover Evoque y al Velar en 2027

Según las informaciones publicadas por la prensa británica, ambos modelos finalizarán su producción después de 2027. Martin Limpert, director general de Range Rover, ha vinculado esta decisión al final del ciclo comercial de los dos vehículos, pero lo verdaderamente significativo es que la marca no contempla desarrollar nuevas generaciones que ocupen su mismo lugar en el mercado.

El Evoque fue especialmente importante para Range Rover. Desde su lanzamiento en 2011, consiguió acercar la marca a compradores que hasta entonces difícilmente podían plantearse uno de sus vehículos. Su tamaño más contenido, su diseño y su posicionamiento comercial contribuyeron a convertirlo en uno de sus productos más reconocibles.

El Velar, presentado en 2017, ocupó un escalón superior, entre el Evoque y el Range Rover Sport. Su diseño estilizado y su mayor tamaño lo convirtieron en una alternativa para quienes buscaban un SUV de lujo sin llegar a los precios de los modelos más grandes. En Centímetros Cúbicos ya analizamos su renovación y la importancia de sus versiones electrificadas.

Por ahora, los dos continúan disponibles en los concesionarios españoles. La retirada de producción tampoco implica que desaparezcan inmediatamente de las tiendas, ya que podrían seguir comercializándose unidades disponibles en stock.

Range Rover Velar | motor.atresmedia.com

El Range Rover más barato podría costar casi 100.000 euros

La gran novedad será el futuro Range Rover GT, un vehículo completamente diferente de los Evoque y Velar actuales. En lugar de apostar por el formato de SUV compacto tradicional, tendrá una carrocería más baja y estilizada, próxima al concepto de crossover deportivo.

Se espera que su precio de partida en Reino Unido ronde las 90.000 libras, una cifra equivalente a algo más de 100.000 euros al cambio, aunque todavía no existe una tarifa oficial para España. Será, previsiblemente, el nuevo escalón de acceso a Range Rover, por debajo del Sport y del Range Rover convencional.

La diferencia respecto al Evoque actual es considerable. Hablamos de un salto de alrededor de 40.000 euros tomando como referencia esos precios orientativos, además de la desaparición de dos alternativas con tamaños y planteamientos diferentes.

El nuevo GT utilizará la arquitectura electrificada EMA de JLR y llegará inicialmente con una motorización completamente eléctrica. Posteriormente podrían incorporarse versiones híbridas. Se trata de una estrategia que también afecta a los modelos superiores, como los Range Rover y Range Rover Sport eléctricos que ya hemos conocido en Centímetros Cúbicos.

Range Rover Evoque | Centímetros Cúbicos

Range Rover quiere vender menos coches, pero más exclusivos

Detrás de esta decisión hay un cambio de prioridades. En lugar de intentar atraer a más compradores con modelos relativamente accesibles, Range Rover pretende concentrarse en vehículos de mayor precio y posicionamiento más exclusivo, donde también puede obtener mayores márgenes comerciales.

Esto no significa que JLR vaya a abandonar a los compradores que buscan todoterrenos y SUV por debajo de los 100.000 euros. Las familias Defender y Discovery seguirán ocupando segmentos inferiores y podrían asumir parte de la demanda que actualmente corresponde al Evoque y al Velar.

Para quien esté pensando en comprar un Range Rover Evoque o Velar, la noticia tiene una consecuencia clara: todavía habrá oportunidades de adquirirlos nuevos durante su última etapa comercial, pero no está previsto que exista una nueva generación equivalente cuando desaparezcan. Range Rover dejará de competir por el comprador que busca su primer SUV de lujo y se concentrará en quien está dispuesto a pagar considerablemente más por la exclusividad de su marca.