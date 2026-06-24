Se subasta un llamativo Fiat 500 de colección y lo puedes llevar a tu cochera a valor de Toyota Yaris

Sometidos a su nueva era eléctrica, si apelamos a la resistencia de sus modelos de combustión extintos, mejor que nos llamen la atención. Como el Abarth publicado por el concesionario con sede en Madrid, como este Fiat 500 de colección –y por demás llamativo, por ende– que se subasta y que merece la atención por su configuración y su valor simbólico y material, producto de tener más de 60 años, para ofertar y llevarlo a nuestra cochera.

Lo interesante de coches como este clásico italiano con más de medio siglo en las calles es que cuentan la historia misma. Nos transportan, con sus especificaciones, a las formas de una época. Esto último se acentúa en la solución de su techo desplegable y enrollable. Un formato que asumimos naturalizado con los actuales Fiat 500 convertibles, pero que encontró con este Fiat 500 D Transformabile un pionero... o la continuación de un pionero. No por capricho o creatividad nacida puertas adentro por los diseñadores, sino por el contexto de postguerra.

Fiat 500 subastado por RM Sotheby's | RM Sotheby's

Es que su techo textil no solo resolvió el problema de la escasez de materiales padecida durante el período de postguerra, sino que funcionó como una alternativa económica en comparación con el techo metálico convencional. Para ello, fue clave mantener la línea de sus predecesores, el Fiat Nuova 500 y el Topolino fundacional, que habían impuesto las condiciones al prescindir de la luneta trasera para darle al coche una apertura de techo completa hasta la zaga.

Fiat 500 D Transformabile 1964 a subasta: un ejemplar de colección a valor de Toyota Yaris

Cuando el ejemplar en cuestión se pone en venta después de pasar toda su vida bajo posesión de un único dueño, el factor sentimental entra en juego y consideración. Este Fiat 500 D Transformabile no es el caso, pero su historial indica que ha pasado por pocas manos e ininterrumpidamente por un mismo propietario durante casi 50 años. Matriculado en el '64, un conductor de la provincia de Salerno lo adquirió en 1967 para no soltarlo hasta el 2016, cuando viajó al Reino Unido a matricularse para su posterior usuario.

Fiat 500 subastado por RM Sotheby's | RM Sotheby's

De cara a aquella nueva etapa, por necesidad de matriculación y puesta a punto después de tanto tiempo en Italia, este 500 D convertible fue sometido a una revisión integral que incluyó una restauración de pintura, un chequeo completo de los frenos, un recableado del sistema eléctrico y la instalación de unas juntas nuevas para su motor de 17 CV.

Diez años después, y habiendo participado de eventos de elegantes clásico durante esta última década, la casa RM Sotheby's lo anuncia a subasta en Epsom, Inglaterra. Entre tantos deportivos, supercars del pasado y clásicos en búsqueda de entusiastas con dinero, este Fiat 500 aparece como una de esas oportunidades que no se dan todos los días: la chance de hacerte de un vehículo de colección por esencia, estado, acabados, techo y configuración de puertas de época a valor de un Toyota Yaris. Se estima una oferta final de entre 21.000 y 27.500 euros, y será el 8 de julio cuando se baje el martillo.