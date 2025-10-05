Este SUV superventas español es un chollo lo mires por donde lo mires

Para los que buscan un coche práctico y que tenga todo el sentido del mundo, el Seat Arona es una gran idea. No en vano, se define por un comportamiento dinámico que sobresale dentro de los SUV y los crossover, unas calidades que han ido ganando con el paso del tiempo y las actualizaciones y un precio razonable.

Urbano

El Seat Arona es el SUV más pequeño de los que conforman el catálogo de la marca española y, como ya sabréis de otros posts que ha protagonizado, comparte base con el utilitario Seat Ibiza. Por ello está dotado de un dinamismo mayor de lo que es costumbre en un vehículo de esta fisonomía, que por otra parte sí ofrece una mayor altura libre de suelo y para la conducción. Asimismo, su estancia a bordo es más agradable que antes gracias, en parte, a los plásticos gomosos que tiene en la zona superior del salpicadero y las puertas en vez del plástico duro que antes lucía.

Dicho esto, en la versión ofertada, la que lleva el acabado Special Edition, viene de serie con faros LED, alerta de carril, lector de señales, climatizador automático, cuadro de instrumentos digital, llantas de aleación, sistema multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay, Android Auto, radio DAB, bluetooth y cuatro elevalunas eléctricos, entre otros elementos. Por otra parte, si tienes familia tienes otra buena noticia con los 400 litros de capacidad que acoge su maletero. Eso sí, tiene un doble fondo y puede rozar los 1.500 litros si decides abatir los asientos traseros.

Garantía al volante con 115 CV

Adicionalmente, has de saber que la unidad ofertada del Seat Arona es la que equipa un motor 1.0 TSI con tres cilindros y 115 CV de potencia. Esta estructura está ligada a una caja de cambios manual de seis velocidades y le vale contar con la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el limpiaparabrisas. Unas prestaciones que cumplen de sobra para moverte en el día a día en la ciudad donde el distintivo verde aún te lo permita y para viajes cortos a la playa o al pueblo.