¿Debo apartarme si voy por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien quiere adelantarme?

Muchas personas circulan por el carril izquierdo por costumbre o pensando que es más rápido, pero esto es un error. Este carril está destinado únicamente para adelantar, y permanecer en él de forma continua está prohibido y puede conllevar sanciones. La norma es clara: siempre se debe circular por el carril derecho, usando el izquierdo únicamente para realizar la maniobra de adelantamiento.

Una vez completada la maniobra, el conductor debe volver al carril derecho inmediatamente. Por ello, si todos los conductores respetan esta regla, nunca debería surgir un problema de adelantamiento, ya que el carril izquierdo solo se utiliza temporalmente para superar a otro vehículo. Circular permanentemente por el carril izquierdo no solo interrumpe la fluidez del tráfico, sino que también puede generar multas y pérdida de puntos.

La DGT advierte que no respetar esta normativa aumenta el riesgo de accidentes y conflictos en carretera. Además, si ocurre un incidente mientras un vehículo circula indebidamente por el carril izquierdo, puede ser considerado responsable.

En resumen, mantente siempre en el carril derecho y usa el izquierdo únicamente para adelantar. Esta práctica sencilla garantiza seguridad, orden y evita sanciones, asegurando una conducción más responsable y fluida para todos los usuarios de la vía.