Este híbrido enchufable tiene también uno de los "pilotos automáticos" más avanzados que hay en España, y es el gran rival del Toyota C-HR

En el mercado español, por volúmenes de venta, el óvalo más célebre de la industria automotriz tiene solo dos caras. Una de ellas es el Ford Kuga, que, con más de 4.000 matriculaciones acumuladas en el 2026, transita el año como el cuarto híbrido enchufable más elegido y amenaza a uno de los referentes de los SUV compactos con arquitectura PHEV: el Toyota C-HR.

Se lo puede definir por su longitud de más de 4,6 metros de longitud, por su destacable volumen de carga –que varía entre 411 y 475 litros–, por su concepto de diseño comparable con rivales como el Honda Z-RV o por sus fórmulas mecánicas, que además de la enchufable incluye una de gasolina y otra full-hybrid con etiqueta Eco. Pero si por algo destaca el Kuga es por sus estándares de funciones modernas.

Ford Kuga | Ford

No hace tanto tiempo atrás probamos una de ellas: la conducción autónoma Nivel 2+ que obtiene del sistema Blue Cruise que el fabricante americano ya había lanzado con el Mustang Mach E. Permitiendo el manejo a manos libres mediante el trabajo complementario entre el mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo inteligente, es compatible únicamente con las versiones electrificadas y te permite desviar la atención por hasta cinco segundos antes de que te advierta que debes volver a tomar los mandos.

Más allá de la conducción autónoma

Puede que el Blue Cruise –que hizo del Ford Kuga el primer coche de fabricación española con función de conducción sin manos para autovías y autopistas europeas– sea lo más avanzado en tecnología que encontramos en este C-SUV, pero no es lo único.

Ford Kuga | Ford

Con el tope de gama homónimo –el único acabado en incluir el Blue Cruise de forma permanente, mientras las otras versiones lo incorporan mediante paquete con prueba gratuita de 90 días– recibes lo más evolucionado en secciones como la iluminación frontal, donde destaca como el único nivel de equipamiento que sale de fábrica con ópticas Matrix LED con una luz LED diurna que va de faro a faro y patrones predictivos según las condiciones de carretera.

Aunque, insisto, lo cierto es que el coche confirma ya desde el nivel de acceso un marcado estándar avanzado de especificaciones, pues seleccionando el más barato –Kuga Titanium 1.5 EcoBoost debajo de los 30.000 euros– te aseguras características asociadas a la asistencia y a la seguridad como el reconocimiento de señales con alerta de sentido equivocado, la función antideslumbrante de los faros delanteros LED y la no menos interesante “sígueme a casa”, la iluminación que se mantiene automáticamente durante 30 segundos después de haber apagado el motor y haber cerrado el vehículo.