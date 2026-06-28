Probamos el Ford Kuga, que ahora se puede conducir sin las manos en el volante

Hay países como China o Estados Unidos en los que los coches ya conducen solos.

En España, Ford es una pionera en vender automóviles donde el conductor está autorizado a conducir sin las manos en el volante, una idea con más de cien años.

Primero llegó al Mustang Mach E, algo que llega, ahora, a un modelo que se fabrica en España: el Ford Kuga.

El Kuga mide 4,61 metros. Con aspecto juvenil y una gran parrilla atravesada por una tira que une a sus faros Led, líneas marcadas en su perfil, llantas de diseño y con una parte trasera con amplios faros que se insertan en el portón, que da acceso al maletero, de 536 litros, con los asientos traseros reclinados.

El interior ofrece tecnología de última generación en esta pantalla de 13,2 pulgadas, con todo el infoentretenimiento, además de control por voz. Para los que usan remolque, ofrece navegación que calcula rutas en función del tamaño y el peso para evitar carreteras estrechas o puentes bajos.

El Kuga Bluecruise está homologado con ayuda a la conducción nivel 2 plus o avanzado. Esta tecnología solo estará asociada a versiones electrificadas e irá llegando a más modelos de la marca.

En el caso del Kuga, está disponible con varias motorizaciones: dos híbridos autorrecargables, uno de 180 caballos y tracción delantera y otro de 184 caballos con tracción total; y un híbrido enchufable de tracción delantera y 243 caballos. Todos automáticos. Esta última es la que hemos conducido.

El nivel 2 avanzado significa que el conductor puede no tocar el volante, pero la mirada siempre tiene que estar en la carretera. El nivel 3, por ejemplo, no permitido en España todavía, no necesita la supervisión constante del conductor.

El sistema BlueCruise mantiene una distancia segura con respecto a otros vehículos, y funciona tanto a velocidades de autopista como en tráfico denso con paradas frecuentes.

El conductor podrá quitar las manos de la dirección al circular por zonas designadas, el sistema te avisa si vas por una de estas carreteras, llamadas “Blue Zone”, que cubren aproximadamente el 95% de las autopistas o autovías de 16 países europeos. Eso son más de 135.000 kilómetros.

Solo funciona si el control de crucero adaptativo inteligente y el centrado de carril, con conducción manos libres, están activados, y las cámaras detectan las marcas del carril.

Las manos deben estar en el volante y los ojos en la carretera antes de que se active la conducción “manos libres”. Para iniciarla solo hay que tocar un botón. Tenemos que estar preparados para reanudar el control cuando el coche lo solicite.

Al retirar las manos, el coche toma curvas, corrige la dirección y mantiene el centrado de carril. Hay que quitar los pies de los pedales porque también regula la velocidad y frena solo. Así puedes ir hablando con el resto de ocupantes tranquilamente o escuchar música, siempre y cuando mantengas la mirada al frente.

Hay un margen de cinco segundos en el que puedes apartar la vista. Esta cámara detrás del volante te vigila, después de eso, te avisa de que vuelvas a tomar los mandos.

Es un sistema muy cómodo para relajar la tensión física al volante, pero bajo ningún concepto se puede mirar el teléfono móvil o pantallas externas, ver una película en la pantalla del coche, leer o comer. La filosofía de este sistema es "manos libres, pero mente y ojos en la carretera”.