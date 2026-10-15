Este domingo, en CC: Dacia Duster y Sandero, Audi Q7, Hyundai Ioniq 3 y todas las novedades del Salón de París 2026

Los modelos de Dacia mantienen esa identidad de vehículos acessibles, pero además han dado un salto cualitativo en diseño, tecnología y con sus motores híbridos; y con su estrategia: coches y electrificación para todos.

El Dacia Sandero, el coche más vendido en España… Ahora estrena la tecnología Hybrid 155, también, en su versión Stepway, la misma novedad que recibe el Duster; una solución que significa eficiencia y las ventajas de la conducción híbrida. El domingo veremos las virtudes y defectos, si los tienen, de ambos modelos.

También probaremos un viejo conocido, pues hace más de dos décadas ya que Audi consolidó el Q7 como una referencia dentro del segmento SUV premium.

Así que, era de esperar que la tercera generación del Audi Q7 mejorara todo esto, si es que era posible. Por eso, hemos viajado al este de Francia, para conocer todo lo que cambia y ver cómo va.

Y es que la industria del automóvil mira por el retrovisor para actualizar, o rescatar modelos que, de alguna forma, tocan la nostalgia de muchas personas.

En otros coches encontramos detalles que también hacen guiños a otras épocas, combinados con diseños retrofuturistas, es el caso del que hemos probado: el nuevo Hyundai Ioniq 3.

El Salón de París, protagonista

En los Salones del Automóvil, los Concept Cars son casi lo más esperado, al igual que los deportivos. Y en París, no pueden faltar. prototipos con los que los fabricantes sacan pecho.

Este domingo veremos el que posiblemente sea uno de los prototipos más espectaculares del Salón: el Renault 8 Gordini Concept, sin desmerecer al A310 de Alpine, el nuevo Mercedes-AMG GT 4 Puertas Coupé, el Denza Z (1.600 CV).

Pero uno de los aspectos más destacados de la 91 edición del Salón del Automóvil de París es que recupera la presencia de la industria europea y su despliegue frente a la potente industria china.

Así, en el apartado de novedades, veremos como el Grupo Stellantis llega con “ases” como el Lancia Gamma o el DS Nº 7, mientras que Leapmotor, ha visitado París con novedades como el utilitario B03 o el SUV familiar D19

Por parte de la española Seat, el stand de Cupra está impregnado por la de su último lanzamiento, el Raval... Lo demás tendrás que esperar hasta el domingo para verlo.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.