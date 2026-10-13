Volkswagen te complica la vida si querías el Tesla Model Y o el Skoda Enyaq, ya está aquí el nuevo Tiguan eléctrico con 600 km de autonomía y recuperando cosas del Golf IV

Comprar un SUV eléctrico familiar no es una decisión sencilla. El Tesla Model Y se ha convertido en una de las referencias de su categoría, el Skoda Enyaq destaca por su planteamiento práctico y las alternativas son cada vez más numerosas. Sin embargo, Volkswagen acaba de presentar un modelo que podría hacer que más de un comprador se replantee su elección.

Se llama Volkswagen ID. Tiguan y llegará a principios de 2027. Sustituye a los conocidos ID.4 e ID.5, pero recupera uno de los nombres más populares de la marca alemana. Y tiene argumentos para llamar la atención: hasta 600 kilómetros de autonomía, versiones de hasta 299 CV y un interior que intenta solucionar algunas de las críticas que han recibido los coches eléctricos modernos.

Volkswagen ID. Tiguan | Volkswagen

¿Es mejor esperar al Volkswagen ID. Tiguan o comprar un Tesla Model Y?

La primera cuestión es la autonomía. Volkswagen anuncia hasta 600 kilómetros en ciclo WLTP, una cifra que sitúa al nuevo ID. Tiguan entre los SUV eléctricos capaces de afrontar viajes largos sin depender de paradas demasiado frecuentes. Eso sí, conviene recordar que hablamos de una homologación: en autopista, especialmente a velocidades elevadas o con frío, la distancia real entre recargas será inferior.

La gama contará con tres motorizaciones. La versión de acceso ofrecerá 190 CV y una batería de 58 kWh, mientras que una segunda alternativa elevará la potencia hasta 286 CV con una batería de 77 kWh. Por encima estará el ID. Tiguan 4MOTION, con tracción total, 299 CV y la misma batería de mayor capacidad.

Frente al Tesla Model Y, una de las grandes dudas será la recarga. No basta con tener muchos kilómetros de autonomía: también importa cuánto tiempo necesita el vehículo para recuperar energía durante un viaje. Volkswagen todavía debe concretar las prestaciones de carga rápida de las diferentes versiones, un dato imprescindible antes de determinar cuál resulta más adecuado para viajar.

Volkswagen ID. Tiguan | Volkswagen

El Skoda Enyaq tiene un problema: Volkswagen juega en su mismo terreno

La comparación con el Skoda Enyaq resulta incluso más interesante. Ambos pertenecen al mismo grupo automovilístico y responden a una filosofía parecida: ofrecer un SUV eléctrico espacioso, cómodo y suficientemente versátil como para convertirse en el único coche de una familia.

El Enyaq ya ofrece autonomías que pueden superar los 580 kilómetros, por lo que la diferencia sobre el papel no será enorme. Volkswagen tendrá que justificar su elección mediante el equipamiento, el confort, la tecnología y, especialmente, el precio.

De momento, conocemos una primera referencia: el ID. Tiguan partirá de 42.695 euros en Alemania. No significa que ese vaya a ser su precio en España, ni que la versión más económica pueda recorrer 600 kilómetros. De hecho, esa autonomía corresponde a las configuraciones de mayor alcance.

Hay, además, una ventaja práctica que puede interesar a los compradores familiares: el nuevo modelo ofrecerá 534 litros de maletero y otros 32 litros de almacenamiento bajo el capó delantero. También podrá remolcar hasta dos toneladas, dependiendo de la versión.

Volkswagen ID. Tiguan | Volkswagen

Volkswagen recupera algo que muchos conductores echaban de menos

Pero quizá lo más interesante del ID. Tiguan no sea su autonomía. Volkswagen ha reconocido, con sus últimas decisiones de diseño, que convertir prácticamente todas las funciones del automóvil en controles táctiles no siempre mejora la experiencia de conducción.

Por eso, el nuevo SUV recupera botones físicos para determinadas funciones, mandos de climatización y un control giratorio para el volumen. También incorpora un cuadro digital de 10 pulgadas, una pantalla multimedia central de 15 pulgadas y la posibilidad de equipar otra pantalla de 12 pulgadas para el acompañante.

Incluso hay un pequeño guiño nostálgico: un modo de instrumentación que recuerda al Volkswagen Golf IV, con sus características tonalidades azuladas y rojas. Un detalle curioso en un automóvil que prescinde por completo del motor de combustión.

Volkswagen ID. Tiguan | Volkswagen

¿Y si lo que quieres es un Tiguan híbrido?

También habrá quien se pregunte si merece la pena elegir el eléctrico frente al Tiguan convencional. Volkswagen mantendrá ambos modelos a la venta, incluyendo las versiones de gasolina, diésel e híbridas.

El Tiguan híbrido enchufable puede recorrer hasta 125 kilómetros en modo eléctrico, según la versión y la homologación. Para un conductor que pueda cargarlo habitualmente en casa, pero que no quiera depender de puntos de recarga cuando viaje, sigue siendo una alternativa interesante.

El ID. Tiguan, en cambio, tiene más sentido para quien ya está decidido a prescindir de la gasolina y dispone de una solución de carga habitual. Su mayor simplicidad mecánica y la posibilidad de aprovechar tarifas eléctricas domésticas pueden jugar a su favor, aunque el ahorro dependerá del uso y del precio de compra.

En definitiva, el nuevo Volkswagen tiene argumentos para entrar en la lista de candidatos de quien busque un SUV eléctrico familiar. Pero antes de decidir si merece la pena esperar a 2027, quedan dos datos decisivos: conocer sus precios definitivos en España y comprobar cuánto tarda realmente en cargar durante un viaje.