El Salón del Automóvil de París ha hablado: los eléctricos son la realidad, guste o no guste

Podemos discutir si los coches eléctricos son más prácticos que los de gasolina, si sus precios resultan demasiado elevados o si todavía faltan puntos de recarga. También podemos cuestionar los plazos de la transición energética y las decisiones políticas que están condicionando a los fabricantes. Pero después de recorrer las novedades del Salón del Automóvil de París de 2026 hay una conclusión que resulta difícil de ignorar: buena parte de la industria ya está construyendo su futuro alrededor de la electrificación.

Y no hablamos únicamente de Tesla o de fabricantes chinos especializados en vehículos eléctricos. Renault, Citroën, Peugeot, Volkswagen, Audi, Alpine y buena parte de los principales grupos automovilísticos han convertido esta tecnología en uno de los pilares de sus nuevos lanzamientos.

Peugeot RCZ | Peugeot

Eso no significa que el motor de combustión vaya a desaparecer mañana. Ni siquiera significa que el automóvil eléctrico sea todavía la mejor opción para todos los conductores. Pero la dirección que está tomando la industria resulta cada vez más evidente.

El cambio más importante ya no está en los eléctricos de lujo

Hace unos años, los salones del automóvil estaban repletos de prototipos eléctricos con potencias desmesuradas, enormes baterías y tecnologías que parecían destinadas a clientes dispuestos a gastar más de 100.000 euros.

El Salón de París de 2026 ha mostrado una realidad diferente. El protagonismo se está desplazando hacia vehículos pequeños y relativamente asequibles, precisamente el tipo de automóvil que necesita una transición energética si pretende llegar al conjunto de la población.

Nuevo Citroën 2CV | Citroën

Citroën ha recuperado el espíritu del 2CV con un prototipo que anticipa un futuro eléctrico de unos 15.000 euros. Renault sigue apostando por modelos urbanos de batería, mientras que Dacia quiere mantener su filosofía de movilidad asequible con una nueva generación del Spring.

Son propuestas que demuestran que la industria ha comprendido uno de los principales obstáculos de la electrificación: no basta con fabricar eléctricos capaces de recorrer 600 kilómetros si una gran parte de los compradores no puede permitírselos.

China ha dejado de ser una amenaza lejana

Otra de las grandes conclusiones de París es que los fabricantes chinos ya no son invitados secundarios en los salones europeos.

AVATR 06T | AVATR

BYD, Changan, AVATR, Leapmotor y otras marcas han aprovechado el evento para mostrar tecnologías, modelos y estrategias de expansión que afectan directamente al mercado español.

Algunas quieren competir por precio. Otras prefieren atacar el segmento premium. Y muchas han comprendido que, para tener éxito en Europa, necesitan ofrecer algo más que una ficha técnica atractiva: también hacen falta servicio posventa, recambios y adaptación a los gustos del comprador local.

Esta nueva competencia está obligando a los grupos europeos a acelerar sus desarrollos, controlar costes y recuperar segmentos del mercado que habían ido abandonando por su escasa rentabilidad.

Los motores de gasolina todavía tienen mucho que decir

Sin embargo, afirmar que el futuro es eléctrico no equivale a asegurar que todos los coches que se venderán dentro de cinco años prescindirán de un motor de combustión.

Alfa Romeo Cuorerosso | Alfa Romeo

El propio Salón de París demuestra que los fabricantes están utilizando distintas estrategias. Changan desarrolla nuevas tecnologías híbridas. Alfa Romeo apuesta por una futura gama multienergía. Y numerosas marcas continúan encontrando en los híbridos una alternativa para los conductores que todavía no están preparados para dar el salto al eléctrico puro.

Es una situación perfectamente comprensible. La disponibilidad de recarga doméstica, el precio de adquisición, las necesidades de autonomía y las diferencias entre países siguen condicionando la decisión de compra.

El automóvil europeo no puede transformarse únicamente mediante anuncios y calendarios regulatorios. Necesita convencer a quienes utilizan su coche todos los días.

París ha mostrado el futuro, pero el comprador tendrá la última palabra

Quizá la lección más importante del Salón del Automóvil de París no sea que todos conduciremos un eléctrico, sino que la electrificación está dejando de ser una tecnología reservada a unos pocos.

Volkswagen ID. Cross | Volkswagen

Los fabricantes ya no compiten exclusivamente por ofrecer más potencia, más autonomía o una pantalla más grande. Ahora también necesitan conseguir que los coches eléctricos sean más pequeños, económicos, eficientes y fáciles de utilizar.

Por supuesto, todavía quedan problemas por resolver. El precio sigue siendo determinante y la infraestructura de recarga no ofrece las mismas posibilidades a todos los conductores. Además, la evolución de la normativa europea puede modificar los calendarios previstos por las marcas.

Pero las inversiones, los nuevos modelos y las estrategias anunciadas en París apuntan en una dirección. La electrificación ya no es una posibilidad remota sobre la que especulan los fabricantes: es una de las realidades que está condicionando las decisiones de toda la industria.

Nos guste o no, el coche del futuro se está decidiendo ahora. Y lo verdaderamente importante será conseguir que ese futuro también resulte accesible para quienes simplemente necesitan un automóvil para ir a trabajar, viajar o llevar a sus hijos al colegio.