Leapmotor trae a Europa el coche eléctrico con la batería que parece no agotarse y perfecto para viajar en familia

Los coches eléctricos tienen cada vez más autonomía, pero todavía existe una preocupación que no desaparece: quedarse sin batería durante un viaje largo. Leapmotor cree haber encontrado una solución y la llevará al Salón del Automóvil de París con su nuevo D19, un enorme SUV de seis plazas que combina una batería propia de un coche eléctrico con un motor de gasolina que genera electricidad cuando hace falta.

La marca china, que mantiene una estrecha colaboración con Stellantis, presentará el 12 de octubre su nuevo buque insignia por primera vez fuera de China. Y no se trata de otro SUV convencional: mide más de 5,25 metros, ofrece más de 300 kilómetros de autonomía eléctrica según los datos anunciados para Europa y dispone de unos asientos traseros que parecen sacados de un vehículo de lujo.

Leapmotor D19 | Leapmotor

Una batería de 80,3 kWh y un motor de gasolina para olvidarse de la autonomía

La gran particularidad del Leapmotor D19 es su tecnología REEV, también conocida como eléctrica de autonomía extendida. A diferencia de un híbrido enchufable convencional, las ruedas se mueven mediante motores eléctricos, mientras que el motor de combustión se dedica a producir electricidad cuando resulta necesario.

Esto permite aprovechar la conducción eléctrica durante los desplazamientos habituales y seguir viajando sin depender exclusivamente de encontrar un cargador disponible. Eso sí, la energía no es infinita: cuando se termina el combustible, también es necesario repostar o recargar.

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La versión anunciada para Europa dispone de una batería de 80,3 kWh y promete superar los 300 kilómetros eléctricos según el ciclo WLTP. En China, Leapmotor anuncia para el D19 de autonomía extendida hasta 1.300 kilómetros de alcance combinado, aunque esa cifra no debe confundirse con una homologación europea.

El planteamiento no es completamente nuevo para la marca. Leapmotor ya utiliza esta tecnología en el C10 de autonomía extendida, que combina conducción eléctrica y un generador de gasolina. La diferencia es que el D19 lleva la propuesta a una categoría superior, tanto por tamaño como por batería y equipamiento.

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Más largo que un BMW X7 y con asientos de gravedad cero

Pero la autonomía solo es una parte de la historia. El Leapmotor D19 mide 5,25 metros de longitud y tiene 3,11 metros de distancia entre ejes, unas proporciones que lo sitúan entre los SUV familiares más grandes del mercado. De hecho, supera en longitud al BMW X7.

La configuración prevista para su presentación europea es de seis plazas, distribuidas en tres filas. En la segunda encontramos dos asientos individuales de tipo Captain Chair, con función Zero Gravity. Su objetivo es ofrecer una postura especialmente relajada y reducir la sensación de fatiga durante los desplazamientos prolongados.

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El habitáculo también puede disponer de otros elementos poco habituales, como una gran pantalla para los pasajeros posteriores, una nevera integrada o suspensión neumática, según las configuraciones conocidas en China. Incluso incorpora un sistema capaz de generar oxígeno a bordo, una solución especialmente llamativa que Leapmotor destaca entre las innovaciones del vehículo.

Hay una idea interesante detrás de todo esto: convertir el tiempo de viaje en tiempo de descanso. En lugar de buscar únicamente más potencia o pantallas más grandes, el D19 quiere que los pasajeros de la segunda fila disfruten de una experiencia cercana a la de una berlina de representación.

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Leapmotor quiere demostrar que también puede competir con Mercedes y BMW

Hasta ahora, muchos conductores europeos identifican Leapmotor con eléctricos de precio contenido, como el T03, el B10 o el C10. El D19 cambia por completo esa percepción y muestra hasta dónde quiere llegar el fabricante chino.

En su mercado de origen también existe una variante totalmente eléctrica, distinta del modelo de autonomía extendida anunciado para París, que alcanza hasta 720 kilómetros según el ciclo chino CLTC. Algunas configuraciones llegan a ofrecer tres motores y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,94 segundos.

Por ahora, Leapmotor ha confirmado su presentación europea en el Salón de París, pero no una fecha de comercialización ni un precio para España. Tampoco ha anunciado si la versión completamente eléctrica se ofrecerá aquí.

Lo relevante es que el D19 plantea una alternativa diferente para quienes buscan viajar cómodamente en un vehículo electrificado: espacio comparable al de los grandes SUV premium, una batería muy superior a la habitual en los híbridos enchufables y la posibilidad de continuar el viaje utilizando gasolina cuando no resulte conveniente detenerse a cargar.