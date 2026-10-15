Tesla prepara el regreso de su Roadster: nueve años de espera para un deportivo que promete rozar lo imposible

Tesla lleva casi nueve años dando vueltas al regreso del Roadster y este jueves, 15 de octubre, podría dar un paso decisivo. La marca ha anunciado un evento bajo el lema 'Go for launch' para presentar la nueva generación de su deportivo eléctrico, un modelo que Elon Musk dio a conocer en noviembre de 2017 y que, desde entonces, ha acumulado retrasos sin llegar a la producción en serie.

La expectación es considerable, en buena medida por las promesas que el propio Musk ha ido dejando durante estos años. En abril, durante la presentación de resultados del primer trimestre de Tesla, el consejero delegado aseguró que el Roadster podría protagonizar «una de las demostraciones más espectaculares de la historia». Una declaración que vuelve a situar el foco sobre un proyecto que todavía no ha despejado todas las incógnitas.

Tesla Roadster | Tesla

De hecho, en su última comunicación financiera, la compañía reconoció que el vehículo seguía en fase de «desarrollo de diseño». Por ahora, por tanto, está por ver si la presentación servirá para mostrar un modelo próximo a su comercialización o si Tesla volverá a ofrecer un adelanto de sus posibilidades técnicas.

Un Tesla con tecnología de SpaceX

El lema elegido para el evento ha alimentado las especulaciones sobre una posible colaboración entre Tesla y SpaceX, la empresa aeroespacial también dirigida por Musk. La conexión no es nueva. En 2018, el empresario ya adelantó que el Roadster podría contar con un paquete opcional desarrollado con tecnología de cohetes.

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Según explicó entonces, este conjunto incorporaría diez pequeños propulsores integrados alrededor del coche, capaces de mejorar la aceleración, la velocidad máxima, la frenada y el paso por curva. Musk llegó incluso a plantear la posibilidad de que el deportivo pudiera volar. Una idea que ha contribuido a convertir al modelo en uno de los proyectos más llamativos —y también más difíciles de materializar— de la marca.

Queda por comprobar qué parte de aquellas promesas llegará al vehículo definitivo. Tesla no ha confirmado todavía los detalles técnicos de esta nueva generación, por lo que habrá que esperar a la presentación para conocer sus prestaciones, su configuración y los planes de producción.

Tesla Roadster | Tesla

Un deportivo en una gama cada vez más amplia

El Roadster también tiene un papel estratégico para Tesla. Aunque la compañía se ha consolidado en el mercado eléctrico, su oferta comercial sigue concentrada en un número limitado de modelos, con el Model 3 y el Model Y como pilares principales. A ellos se suman el Cybertruck y el camión Semi, mientras que la marca trabaja en el Cybercab, un biplaza concebido para sus planes de conducción autónoma.

En este contexto, el nuevo Roadster serviría para recuperar una propuesta más emocional y prestacional dentro de la gama, además de volver a colocar a Tesla en el terreno de los deportivos eléctricos de altas prestaciones.

Tesla Roadster | Tesla

La cuestión es si esta vez el proyecto está lo suficientemente maduro para pasar de los anuncios a la carretera. Desde su presentación inicial en 2017, el Roadster ha cambiado varias veces sus plazos y continúa sin llegar a los clientes. El evento de este jueves permitirá comprobar si Tesla está, por fin, más cerca de convertir sus ambiciosas promesas en un coche de producción.