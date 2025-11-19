Este domingo, en CC: Dacia Bigster, Cupra Formentor, Jaecoo 5 y una visita a la cuna de BYD

Dacia ha entrado en una nueva era. Cada vez tiene más miembros en su familia, modelos para todos los presupuestos, gustos y necesidades. El Sandero lleva siendo varios años el coche más vendido en nuestro país, y el Duster no se queda atrás, entrando en el top 10.

Los que busquen un coche amplio para la familia y con un motor híbrido con etiqueta ECO de la DGT, ahora, Dacia, presenta el Bigster. Su modelo más grande hasta la fecha que ofrece mucha versatilidad y una gran tecnología a bordo.

El Bigster se presenta como un SUV con aires similares al Duster, con el que comparte no solo la plataforma CMF-B del Grupo Renault, sino también el diseño. Es 23 cm más grande que su hermano de gama, con una distancia entre ejes también mayor, lo que ya adelanta muchas cosas que veremos dentro. Entre ellas, su generoso maletero de hasta 667 litros.

Un modelo Pet fiendly

Restaurantes, hoteles, centros comerciales y… Coches. Muchas personas buscan denominación “Pet friendly” en su vida, y el coche que hemos probado la tiene. Un SUV que quiere romper las reglas del juego con variedad de motores, equipamiento y seguridad. Y si tienes mascota promete convertirse en vuestro mejor compañero de viaje. Se trata del Jaecoo 5.

Y más detalles del interior: techo corredizo panorámico, la gran pantalla táctil de 13,2 pulgadas… Y algo que puede quitar muchos dolores de cabeza son estos asientos de cuero sintético con tejido duradero: antibacterianos, resistentes al desgaste y antiarañazos, y fáciles de limpiar con un paño.

Si hablamos de la capacidad del maletero, son 480 litros ampliables a 1.180; y para las mascotas, además, hay diferentes elementos en opción: como una red de aislamiento, recipientes antiderrames, un transportín, un bebedero o una correa.

De China volveremos a España, y es que la marca española Cupra ha superado el hito de fabricar un millón de coches, y el Cupra un millón ha tenido el honor de ser su modelo más vendido, diseñado y desarrollado en la fábrica de Martorell: el Formentor.

La unidad un millón se sorteará para que uno de los empleados de la compañía lo use durante tres años. Un modelo que, con 5 años y un restyling, ya ha hecho historia para la marca. Está disponible con motores diésel, gasolina, microhíbridos e híbridos enchufables, con más de 100 kilómetros de autonomía. Con potencias que van desde los 150 caballos hasta los 390 del imponente VZ5.

Nosotros nos hemos subido en una de las versiones más interesantes y equilibradas del Cupra Formentor: el eTSI de 150 CV. Es quizá la versión más racional, porque tiene un motor con una potencia más que suficiente, tecnología Mild Hybrid y la ansiada etiqueta ECO de la DGT.

Y de España de nuevo a China, pues hace poco más de un año viajamos a la ciudad Shenzhen para descubrir todo el universo del gigante tecnológico BYD, que ha irrumpido en el mundo del automóvil con mucha fuerza. Y ahora hemos vuelto para ver cómo ha evolucionado en todos los aspectos para conseguir su objetivo de ser número uno mundial.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.