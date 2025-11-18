Ford lanzará un nuevo Puma Gen-E en 2026 a España con autonomía de 400 kilómetros y Blue Cruise incluido

Ford ha anunciado que en 2026 llegará un Puma Gen-E optimizado, con mayor autonomía eléctrica (de hasta 400 kilómetros) y con BlueCruise, el sistema de conducción sin manos en el volante, vistaen la carretera de la marca.

El Puma Gen-E debutó con 13,1 kWh/100 km de eficiencia y hasta 376 km de conducción sinemisiones con una sola recarga. Con una batería optimizada, la autonomía del modelo se incrementa hasta superar los 400 km, permitiendo viajes por carretera más largos, y con un rango urbano de más de 550 km.

Gracias a BlueCruise, la tecnología que permite conducir sin manos en el volante de Ford, el Puma Gen-E 2026 se convertirá en el vehículo más pequeño de la gama Ford que cuenta con este avanzado sistema de asistencia a la conducción. El Puma Gen-E es uno de los cuatro nuevos vehículos que contarán con BlueCruise, haciendo esta tecnología más accesible a un mayor número de clientes.

Ford Puma Gen-E | Ford

BlueCruise estará disponible en la actualización del Puma Gen-E que cuenten con el paquete de asistencia al conductor a partir de la primavera de 2026. Las opciones de suscripción y los precios se darán a conocer más cerca de la fecha de lanzamiento.

"Estamos muy contentos con la acogida que está teniendo el Puma Gen-E en Europa. Ahora, lo llevamos a otro nivel, con mayor autonomía y la comodidad de última generación que supone elsistema BlueCruise, acercando la tecnología de vehículos premium a clientes con presupuestos más ajustados", ha afirmado el director general de Ford Blue y Model e en Europa, Jon Williams

Precios Ford Puma Gen-e