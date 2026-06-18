Este domingo, en CC: conducimos el BYD Dolphin G DM-i, probamos el Lepas L8 y hacemos una prueba diferente del Cupra Terramar PHEV

Más de 20 marcas chinas han llegado a España en los últimos años. Estos fabricantes tienen modelos y marcas exclusivas para el mercado chino, con apuestas en consonancia con su cultura, algunas muy divertidas...

Sin embargo, nuestro protagonista del domingo, 21 de junio (Antena 3 - 09:45h.) no se vende en China. Está pensado para el público europeo, sobre todo en términos de diseño interior y exterior, y también en acabados. Es un híbrido enchufable con una autonomía total de 1.100 kilómetros: el recién llegado Lepas L8.

No saldremos de china, porque hablaremos de un modelo, en estos momentos, único, ya que no hay ningún híbrido enchufable en su tamaño en el mercado.

¿Más de 1.000 kilómetros de autonomía en un utilitario? Hasta hace poco podría parecer imposible, pero BYD esta dispuesto a revolucionar el mercado europeo por completo. Su último lanzamiento lo deja claro: el nuevo Dolphin G DM-i.

Hablaremos también de un coche que, en 1984, reinventaría el concepto de coche urbano, el Seat Ibiza. Un automóvil con tecnología que se preocupaba por la seguridad del conductor y los pasajeros. Que ha ido evolucionando y adaptándose a nuestros días, especialmetne en seguridad, como os contaremos en nuestra sección Conduce Seguro con Ponle Freno.

No dejaremos los híbridos enchufables, porque este domingo, en CC, probamos el Cupra Terramar PHEV, un divertido SUV que hace más de 120 kilómetros sin gastar gasolina.

Y es que, sii hace no tanto nos hubieran dicho que un SUV de más de cuatro metros y medio podría recorrer más de 120 kilómetros en modo 100% eléctrico, tener más de 200 CV, un interior altamente tecnológico y seguir siendo divertido al volante… seguramente no lo habríamos creido.

Al igual que cada semana, te contamos las mayores novedades en el mundo del motor, desde la llegada del nuevo SUV híbrido de Lotus hasta la victoria de Toyota en las 24 horas de Le Mans.

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