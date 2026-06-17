El Tesla sin volante ya tiene cifras: el Cybercab sorprende para bien y para mal en peso y eficiencia

El Tesla Cybercab empieza a dejar de ser una promesa futurista para convertirse en un coche con datos técnicos concretos. La documentación de certificación de la EPA ha revelado algunas de sus cifras clave, y el resultado es más interesante de lo que parecía: tendrá una batería de unos 48 kWh, un motor de 219 CV, tracción delantera y un peso de 1.412 kilos.

Son cifras llamativas para un coche que no está pensado para emocionar al volante, entre otras cosas porque directamente no tiene volante. El Cybercab ha sido diseñado como robotaxi autónomo de dos plazas, sin pedales ni mandos tradicionales, y con una misión muy concreta: mover personas de la forma más eficiente posible dentro de una red de transporte sin conductor.

Prototipo Tesla Cybercab | EP

Una batería pequeña, pero una autonomía muy ambiciosa

El dato más importante está en la batería. Según la documentación de la EPA, el Tesla Cybercab equipa un paquete de 47,6 kWh, una capacidad bastante contenida si se compara con la mayoría de eléctricos actuales. No estamos hablando de un coche con una batería enorme para presumir de autonomía bruta, sino de un vehículo que intenta exprimir cada kWh al máximo.

La cifra preliminar de autonomía sin ajuste EPA alcanza las 418,2 millas, unos 673 kilómetros. Pero este dato no debe confundirse con la autonomía final que vería el cliente o el operador del servicio. Al aplicar el ajuste habitual de la EPA, la autonomía real homologada debería quedar cerca de las 290 o 300 millas, es decir, alrededor de 470 o 480 kilómetros.

Lo relevante no es solo la autonomía, sino la eficiencia. Se habla de un consumo en torno a 165 Wh por milla, una cifra extremadamente baja para un coche eléctrico. Traducido de forma sencilla, el Cybercab parece diseñado para recorrer muchos kilómetros con una batería relativamente pequeña, justo lo que necesita un robotaxi si quiere reducir costes de uso, tiempos de carga y precio de fabricación.

Tesla Cybercab | Tesla

219 CV y tracción delantera: una configuración poco habitual en Tesla

Otro dato llamativo es el motor. El Cybercab utiliza un propulsor eléctrico de 163 kW, equivalente a 219 CV. No es una cifra espectacular dentro de Tesla, acostumbrada a vender coches eléctricos con aceleraciones muy superiores a las de muchos deportivos. Pero aquí la prioridad no es la prestación, sino la eficiencia, la durabilidad y el coste.

Más curioso todavía es que el Cybercab sea de tracción delantera. Tesla ha construido buena parte de su gama sobre arquitecturas de propulsión trasera o tracción total, pero en este caso la elección parece responder a una lógica industrial: simplificar el conjunto, liberar espacio y reducir complejidad en un coche que no necesita un comportamiento deportivo.

En un robotaxi urbano o periurbano, tener 219 CV ya es más que suficiente. El coche no necesita impresionar al conductor, porque no hay conductor. Necesita ser suave, predecible, eficiente y barato de operar durante muchísimas horas al día.

Tesla Cybercab | Tesla

El peso sorprende: no es tan ligero como parecía

La gran sorpresa está en el peso. El Tesla Cybercab declara 3.113 libras, aproximadamente 1.412 kilos. Es bastante menos que un Tesla Model 3, pero no tan poco como cabría imaginar en un vehículo de solo dos plazas, sin volante, sin pedales y con una batería más pequeña que la de otros eléctricos de la marca.

Esto deja una lectura interesante: Tesla no ha construido un cuadriciclo ultraligero ni un coche minimalista al estilo de algunos proyectos urbanos. El Cybercab sigue siendo un automóvil completo, con estructura de seguridad, batería, electrónica, sensores, sistemas de conducción autónoma y una carrocería preparada para circular en tráfico real.

La masa también ayuda a entender por qué la eficiencia es tan importante. Si Tesla consigue que un vehículo de más de 1.400 kilos y casi 48 kWh de batería se acerque a los 480 kilómetros reales de autonomía, el mérito no estará en una batería enorme, sino en la aerodinámica, la gestión energética y la optimización del conjunto.

Tesla Cybercab | Tesla

El gran problema sigue siendo el mismo: la autonomía total

Con todo, las especificaciones técnicas no resuelven la gran pregunta del Tesla Cybercab. El coche puede estar certificado, puede tener cifras de eficiencia sobresalientes y puede estar pensado desde cero para operar como robotaxi, pero todo depende de que Tesla consiga desplegar una conducción autónoma sin supervisión de forma segura, legal y escalable.

Ese es el verdadero cuello de botella. Un coche sin volante ni pedales tiene sentido si puede circular solo. Si necesita supervisión humana, pierde buena parte de su razón de ser. Y si las autorizaciones regulatorias no llegan al ritmo que Tesla necesita, el Cybercab puede convertirse en un producto técnicamente fascinante, pero difícil de poner en la calle a gran escala.

Aun así, los datos de la EPA permiten sacar una conclusión clara: Tesla no está preparando simplemente un Model 3 recortado o un coche eléctrico barato con diseño futurista. El Cybercab es un vehículo muy específico, diseñado alrededor de la eficiencia y del coste por kilómetro. Su batería es pequeña, su motor no busca récords y su peso es más alto de lo esperado, pero el conjunto apunta a un objetivo muy concreto.

La paradoja es que Tesla ya parece tener el coche. Lo que todavía tiene que demostrar es que tiene el conductor que lo hará funcionar sin conductor.