El Škoda Peaq ultima su desarrollo tras más de 1,5 millones de kilómetros de pruebas

Škoda presentará el próximo 23 de junio el nuevo Peaq, un SUV eléctrico de gran tamaño que se convertirá en el modelo de referencia de la marca checa dentro de su gama de vehículos cero emisiones. Antes de su estreno mundial, el modelo ha completado un programa de desarrollo que ha incluido más de 1,5 millones de kilómetros de pruebas en distintos continentes y condiciones climáticas.

Según explica Škoda, las pruebas han servido para validar el funcionamiento de los principales sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos del vehículo antes de su lanzamiento comercial.

Tests de prueba del nuevo Skoda Peak | SKODA

Ensayos en temperaturas extremas

Una parte importante del programa de desarrollo se ha llevado a cabo en regiones con condiciones climáticas especialmente exigentes. En el norte de Europa, a escasos kilómetros del Círculo Polar Ártico, los prototipos fueron sometidos a temperaturas inferiores a los 30 grados bajo cero para evaluar aspectos como la calefacción del habitáculo, el desempañado de las superficies acristaladas y el comportamiento dinámico sobre nieve y hielo.

En el extremo opuesto, varias unidades permanecieron durante un año expuestas a una intensa radiación solar en zonas desérticas. Estas pruebas permitieron analizar la resistencia de la pintura, los materiales plásticos exteriores y los sistemas de climatización. Además, las altas temperaturas sirvieron para poner a prueba componentes como los frenos, la suspensión y los sistemas de refrigeración.

Los recorridos por pistas de grava y caminos polvorientos también se utilizaron para verificar el aislamiento del habitáculo y la resistencia de los elementos exteriores frente a impactos de pequeñas piedras y partículas en suspensión.

Tests de prueba del nuevo Skoda Peak | SKODA

Hasta 7 plazas y más de 600 kilómetros de autonomía

El nuevo Peaq será uno de los modelos de mayores dimensiones de la gama Škoda y podrá configurarse con hasta siete plazas. La marca ha confirmado que empleará la evolución más reciente de la plataforma MEB+, que incorpora nuevos motores eléctricos y baterías con una autonomía prevista superior a los 600 kilómetros, aunque las cifras definitivas se conocerán durante su presentación.

Entre los elementos técnicos anunciados figura también la suspensión adaptativa DCC, destinada a ajustar el comportamiento del vehículo en función del tipo de conducción y del estado de la carretera.

En el apartado tecnológico, el SUV incorporará un sistema de sonido desarrollado junto a Sonos y nuevas soluciones de practicidad. Entre ellas destaca un sistema de limpiaparabrisas con boquillas de lavado integradas en las propias escobillas, una solución inédita hasta ahora en los modelos de producción de la marca.

Tests de prueba del nuevo Skoda Peak | SKODA

Presentación el 23 de junio

El estreno mundial del Škoda Peaq está previsto para el 23 de junio de 2026. Con este modelo, la firma checa ampliará su ofensiva eléctrica en el segmento de los SUV de gran tamaño y añadirá un nuevo integrante a la familia de vehículos basados en la arquitectura MEB del Grupo Volkswagen.

La presentación podrá seguirse a través de los canales oficiales de la compañía mediante una retransmisión en directo programada para las 18:25 horas.