Toyota cree haber encontrado una forma de repostar más rápido que cargar una moto eléctrica, y lo hará con hidrógeno

Toyota sigue explorando alternativas a la movilidad eléctrica convencional y el hidrógeno ocupa un lugar importante dentro de la empresa. La última muestra de ello es una patente que propone un scooter impulsado por pila de combustible y alimentado mediante cartuchos de hidrógeno extraíbles, una solución que busca simplificar al máximo el repostaje.

La ventaja de este sistema está en su rapidez. En lugar de depender de una estación de hidrógeno convencional, el usuario podría sustituir un cartucho vacío por otro cargado en apenas unos segundos. El planteamiento recuerda al intercambio de baterías utilizado por algunas motocicletas eléctricas, pero aplicado a la tecnología del hidrógeno. De esta forma, se evitarían las esperas habituales asociadas a la recarga de vehículos eléctricos.

Scooter de hidrógeno | Australian Motorcycle News

Para llevar a cabo este proyecto, Toyota trabaja en la estandarización de los cartuchos, con la intención de que puedan utilizarse en vehículos de distintos fabricantes. Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la ubicación del depósito. En los scooters, los tanques suelen situarse en la parte baja del chasis, lo que dificulta realizar un cambio rápido.

La patente propone dos soluciones para resolver esta cuestión: por un lado, emplear un mecanismo que desplace el cartucho hacia uno de los laterales del vehículo, y, por otro lado, utilizar un sistema de brazos tipo tijera capaz de extraerlo horizontalmente, facilitando así su sustitución.

A diferencia de otros proyectos con motores de combustión adaptados para funcionar con hidrógeno, este scooter recurriría a una pila de combustible (FCEV). El proceso consiste en combinar hidrógeno y oxígeno para generar electricidad, que posteriormente alimenta un motor eléctrico. Como resultado, las emisiones se reducen al mínimo, ya que el único producto de la reacción es vapor de agua.

Scooter de hidrógeno | Australian Motorcycle News

Además de la rapidez en el repostaje, la portabilidad de los cartuchos podría aportar otra ventaja para los usuarios. Al tratarse de depósitos ligeros, sería posible almacenarlos en casa o en el lugar de trabajo y disponer de unidades de repuesto sin necesidad de contar con una infraestructura de recarga cercana.

Por ahora, el proyecto se encuentra únicamente en fase de patente, pero plantea una alternativa interesante para el futuro de las dos ruedas impulsadas por hidrógeno.