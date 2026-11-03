Ni diésel ni híbrido enchufable: el SUV familiar de Škoda estrena un motor ECO de 160 CV para quienes necesitan espacio y no quieren cambiar de hábitos

Elegir un coche familiar grande ya no consiste solamente en encontrar un maletero amplio y un habitáculo con suficientes plazas. También hay que decidir qué motor interesa más, especialmente cuando cada vez existen más alternativas electrificadas y las etiquetas ambientales pueden condicionar la circulación por determinadas ciudades.

Škoda acaba de actualizar uno de los motores más interesantes del Kodiaq, su SUV familiar de hasta siete plazas. La nueva versión de gasolina con hibridación ligera desarrolla 160 CV, conserva el cambio automático y tiene etiqueta ECO, pero no necesita conectarse a un enchufe. Una combinación que puede encajar especialmente bien con quienes todavía no quieren dar el salto a un híbrido enchufable.

Skoda Kodiaq | Skoda

Un nuevo motor ECO de 160 CV que no necesita cargarse

La novedad es el motor 1.5 TSI de gasolina, que incorpora tecnología microhíbrida de 48 voltios y aumenta su potencia de los anteriores 150 CV hasta los 160 CV.

Esta evolución también permite adaptarse a las exigencias de la normativa de emisiones Euro 7, manteniendo una configuración de tracción delantera y cambio automático DSG de siete velocidades.

Desarrolla 250 Nm de par máximo, acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 213 km/h.

Pero su principal ventaja para el comprador puede ser la etiqueta ECO de la DGT. La microhibridación permite recuperar energía y apoyar al motor de combustión en determinadas circunstancias, aunque no convierte al Kodiaq en un híbrido convencional capaz de recorrer largas distancias utilizando exclusivamente electricidad.

Por tanto, su funcionamiento cotidiano sigue siendo similar al de un automóvil de gasolina. Se reposta en una estación de servicio y no necesita ningún punto de carga.

La etiqueta ECO puede ofrecer ventajas en determinadas zonas de bajas emisiones, aunque siempre conviene consultar las restricciones del municipio correspondiente antes de comprar.

Prueba Skoda Kodiaq | Centímetros Cúbicos

¿Es mejor compra que un Kodiaq diésel?

Una de las principales preguntas es si esta versión resulta más interesante que el tradicional motor diésel de 150 CV.

El nuevo Kodiaq microhíbrido homologa un consumo combinado de entre 6,3 y 6,7 litros de gasolina cada 100 kilómetros, dependiendo de la configuración.

Son cifras razonables para un SUV de estas dimensiones, pero no garantizan que resulte más económico que un diésel para todo tipo de conductores.

Quien recorra 25.000 ó 30.000 kilómetros anuales, principalmente por autopista, debería comparar cuidadosamente el consumo real, el precio del combustible y la diferencia de tarifa entre ambas motorizaciones.

En cambio, para una familia que combina ciudad, desplazamientos al trabajo y varios viajes largos al año, la versión de gasolina microhíbrida puede representar una alternativa equilibrada.

También hay que valorar que el Kodiaq dispone de una versión híbrida enchufable con etiqueta CERO, especialmente interesante si se puede cargar a diario. Pero las ventajas de esa mecánica se aprovechan mejor cuando existe una posibilidad real de recarga.

Skoda Kodiaq | Skoda

[[h2:Cuánto cuesta el nuevo Škoda Kodiaq en España]]

Škoda ya dispone de precios españoles para la nueva motorización de 160 CV. El acabado Selection parte de 47.300 euros, mientras que el Plus asciende a 49.400 euros y el Sportline alcanza los 52.200 euros.

Son precios de tarifa sin aplicar posibles campañas comerciales o descuentos por financiación, por lo que conviene solicitar una oferta personalizada antes de comparar.

El comprador también debería comprobar la configuración concreta de cinco o siete plazas, ya que la disponibilidad de asientos depende de la versión y del equipamiento seleccionado.

El espacio es precisamente uno de los argumentos que más valoramos en nuestra [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/motor/pruebas/prueba-skoda-kodiaq-suv-siete-plazas-que-crece-casi-todos-sentidos_202411106730f255759afe000150ff90.html|||prueba del Škoda Kodiaq]], donde destacamos su habitabilidad, comodidad y versatilidad.

La nueva motorización no cambia esas cualidades, pero sí amplía las opciones para encontrar un equilibrio entre tamaño, prestaciones y coste de utilización.

Y para quienes necesitan un SUV grande, pero prefieren mantener la sencillez de un motor de gasolina, disponer de 160 CV, cambio automático y etiqueta ECO es una combinación que merece tener en cuenta.