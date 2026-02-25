Esta prueba médica se hace en humanos, pero debería hacerse también en las baterías de los coches

Los meses de invierno son un auténtico dolor de cabeza para muchos conductores, especialmente de aquellos cuyo coche duerme en la calle. Las bajas temperaturas puedan hacer sufrir mucho a ciertos elementos del coche, y uno de los más afectados suele ser la batería.

Al ser un elemento del que puede resultar difícil averiguar de dónde viene el problema, lo cierto es que algo como un electrocardiograma, le podría venir de perlas a la batería.

Esta revisión puede revelarnos varios secretos de la batería que son de gran utilidad para determinar su estado, como el número de ciclos de carga y descarga que tiene o cosas más técnicas como la capacidad de acumulación de electrones que le queda a la batería.

Batería de coche | Centímetros Cúbicos

Si tienes la mala suerte de que esta prueba no muestra un estado óptimo de la batería de tu coche, lo mejor que puedes hacer por él es sustituirla antes que intentar arreglarla.

No solo el frío puede cargarse esta pieza, el calor extremo en verano también puede hacer que su final llegue antes de lo previsto y cuando esto sucede, el coche simplemente no arranca y te deja tirado ante cualquier situación.

Para que estés bien informado, cambiar una batería típica de 12 voltios podría salirte por unos 130 euros, pero si es una batería de gel correspondiente a un coche más nuevo, la broma puede llegar a los 200 euros.