España cierra 2025 con 53.072 puntos de recarga, un 37% más que en 2024

La infraestructura de recarga de acceso público en España cierra 2025 con un aumento del 37%, hasta llegar a los 53.072 puntos, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por Anfac, con datos hasta el 31 de diciembre pasado.

De esta manera, 2025 se convierte en el año en donde más puntos de recarga de acceso público se han instalado desde la realización de este barómetro. El año cierra con un aumento total de 14.347 puntos de recarga de acceso público, el mayor crecimiento anual registrado. En el último trimestre del año, la red de recarga ha crecido en 965 puntos.

Desde la óptica de la calidad de los puntos, el 30% la infraestructura de recarga de acceso público cuenta con potencias superiores a 22 kW, aún lejos del objetivo establecido por Anfac del 47% para 2025 para estas potencias.

Por otro lado, los puntos de recarga instalados, pero no operativos, aumentan hasta los 16.340, bien sea por encontrarse en mal estado o averiados, bien porque no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica. Durante 2025, la red instalada pero fuera de servicio ha aumentado un 43% respecto al cierre de 2024, con 4.894 puntos de recarga más.

Coches eléctricos | EP

Si toda esta red estuviera activa, España contaría con 69.412 puntos de recarga de acceso público. Uno de cada cuatro puntos de recarga está instalado, pero no operativo.

El Barómetro de Electromovilidad impulsado por Anfac destaca también el indicador global de electromovilidad (el resultado de la media del indicador de Penetración de Vehículo Electrificado y el indicador de Infraestructura de Recarga). En esta ocasión, España cuenta con 22,9 puntos sobre 100, un incremento de 7,4 puntos porcentuales sobre el año anterior.

Esta mejora se debe en gran parte a la expansión del indicador de vehículos, siendo la aportación de la infraestructura algo más limitada a lo largo del periodo. A nivel europeo, España consigue recortar en 1,6 puntos la distancia respecto a la media europea, que se sitúa en 35,5 puntos, aunque esta sigue siendo superior en más de 10 puntos porcentuales.

Por regiones, Madrid (34,1), Navarra (29,8) y Cataluña (25,4) lideran una vez más el ranking del indicador global de comunidades autónomas. Destaca, principalmente, el caso de Madrid, que aumenta en 12,4 puntos en el año y se sitúa cerca de la media europea. Por el contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúan a la cola, con un leve incremento de 0,2 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2024.

Carga de coche eléctrico | Centímetros Cúbicos

La red de carga rápida aumenta un 58% pero sigue siendo insuficiente

La red de carga rápida (a partir de 150 kW) representa cerca del 10% de los puntos de la red total, con 5.151 puntos, lo que supone un 58% más que en 2024, con 1.896 nuevos puntos durante el año.

De toda la red de recarga rápida (a partir de 150 kW), el 71% (3.658 puntos) se encuentran en zonas interurbanas. Sin embargo, estos rangos de potencias solo representan el 17% de esta red interurbana.

Este último trimestre se han instalado 1.140 puntos de recarga con potencia de hasta 22 kW. A lo largo del año, estos puntos han aumentado en 9.742 unidades. De este modo, se mantiene aproximadamente en un 70% los puntos de recarga de acceso público de baja potencia, lo cual implica hablar de tiempos de recarga mínimos de 3 horas.

2025 ha sido un año clave en el desarrollo de un modelo de movilidad más sostenible en el que han sido partícipes todos los actores del sector. España recorta poco a poco las distancias con la media europea, e incluso algunas regiones como Madrid, muestran unos datos superiores en penetración de vehículo electrificado. Sin embargo, debemos seguir trabajando en aspectos como la red de recarga rápida", ha asegurado el director general de Anfac, José López-Tafall.

Señal de estación de servicio con recarga eléctricas | ISTOCK

Impulso a la electromovilidad

A lo largo de 2025, el indicador de penetración de vehículos electrificados en España creció 11,2 puntos hasta situarse en 32,6 puntos sobre 100. El anuncio del Moves III en abril de 2025 marcó un cambio en la tendencia de la matriculación de vehículos electrificados, que se mantuvo con una cuota superior al 20% desde junio.

Esto se ha visto reflejado también en el indicador del vehículo electrificado sobre el mercado total (31,2 puntos porcentuales), con un incremento de 12,3 puntos con respecto al mismo trimestre del 2024.

En Europa, la media del continente avanza en 7,2 puntos, situándose en 45,8 sobre 100. Con ello, España ha recortado en 4 puntos la distancia frente a la media europea en 2025, alejándose del resto de países a la cola del ranking.

Desglosados por comunidades autónomas, los datos muestran que Madrid sigue liderando el indicador de penetración del vehículo electrificado en España, con 54,9 puntos (pasa a situarse por encima de la media europea), seguida de Navarra (41,9 puntos), Cataluña (33,8 puntos) y la Comunidad Valenciana (33,4 puntos).