Aumentan los obstáculos para la jubilación de los transportistas

La UGT y la DGOSS han pedido a todos los conductores que hayan ejercido entre los años 2018 y 2025 que entreguen su NIF antes del 2 de marzo, asegurando que se trata de un documento fundamental para llevar a cabo cada solicitud.

En palabras de la UGT, “este requerimiento es clave para mantener vivo el procedimiento que persigue el reconocimiento del carácter penoso y/o peligroso del trabajo de conducción profesional y, con ello, abrir la puerta al acceso a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores”.

También lanzan una advertencia de que si no se entregan los datos requeridos en el plazo de tiempo correspondiente, podría hacer que se desestimase la solicitud. Por otro lado, en caso de que los datos aportados no sean suficientes, sí que se concederá un plazo extra de diez días para su envío.