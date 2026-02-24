Hay quien no se conforma con tener un Ferrari exclusivo: Este Daytona SP3 es todavía más extremo

El mundo está lleno de desigualdades, las cosas como son. Mientras la gente no cuenta con dinero suficiente para comprar un nuevo coche y nos repiten sobre los peligros de tener un parque automovilístico tan antiguo (mayor riesgo de accidentes o la contaminación), también existen personas que no se conforman con su Ferrari superexcluviso y deciden doparlo. Ha ocurrido con este Daytona SP3.

Solo existen 599 unidades de este modelo que forma parte de la gama Icona, una de las más valoradas de la marca italiana. De serie, integra un motor V12 de 6.5 litros con 840 CV, siendo el más potente entre todos los propulsores atmosféricos creados jamás por Ferrari. Vamos, que entre una cosa y otra, se trata de uno de los coches más exclusivos y codiciados del mundo. De hecho, su precio supera los 2 millones de euros.

Ferrari Daytona Novitec | Novitec

Intervención alemana

Pues una de sus pocas unidades ha sido modificada tras una inversión que, por otra parte, ha incrementado el valor de este Daytona SP3. La encargada de personalizar este coche ha sido la empresa alemana Novitec, nacida en 1989 y especializada en tratar vehículos de marcas italianas como la propia Ferrari, Lamborghini o modelos más modestos como los de Fiat.

En el exterior, las modificaciones se limitan a un nuevo juego de llantas de aleación de alta tecnología diseñadas junto a la compañía estadounidense Vossen. Las ruedas delanteras tienen llantas de 20 pulgadas y las traseras de 21, dando un toque más diferencial y deportivo a este Daytona SP3.

Ferrari Daytona SP3 Novitec | Novitec

A gusto del cliente

El habitáculo se ha cambiado para adaptarse a los gustos de este afortunado cliente añadiendo detalles en cuero y Alcántara. No obstante, la verdadera modificación que hace especial a este Ferrari Daytona SP3 está en su mecánica. Gracias a la integración de un sistema de escape de alto rendimiento, se obtiene un sonido deportivo más refinado que, además, puede ser ajustado a través de una tecnología de gestión de válvulas.

Aunque la aplicación de este sistema de escape lo que realmente genera es mayor potencia, aumentando de los 840 a los 868 CV con los que puede acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos y superar los 340 km/h. Es uno de los Ferrari más rápidos de siempre, y ha sido desarrollado por la petición de un cliente que, además de tener bastante dinero, es muy inconformista.