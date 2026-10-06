España y Bruselas quieren acelerar la llegada del coche autónomo a Europa

España y la Comisión Europea quieren dar un paso adelante para que los vehículos autónomos puedan pasar de las pruebas controladas a su despliegue comercial en distintos países europeos.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; y el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, han firmado una declaración conjunta.

El objetivo es reducir uno de los principales obstáculos para la expansión del vehículo autónomo: que cada país establezca sus propios criterios para aprobar, probar y operar estos vehículos.

Jordi Hereu | EP

La iniciativa plantea avanzar hacia un marco europeo armonizado que permita que una tecnología homologada y ensayada en un Estado pueda operar con mayor facilidad en otros mercados.

La interoperabilidad sería así una pieza clave para que el vehículo autónomo pueda desarrollarse a escala del mercado único y no quede limitado a proyectos aislados por países.

El ministro también ha puesto sobre la mesa la nueva posición española sobre el concepto de 'Made in EU', mientras reivindica el papel de España en la transformación de la industria europea gracias a su peso en la automoción, las energías limpias, las tecnologías estratégicas y los procesos de reindustrialización.