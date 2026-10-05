Ford vuelve al WRC por todo lo alto y deja caer el regreso de un nuevo Fiesta

Ford quiere volver a ser Ford. Y para conseguirlo ha elegido precisamente uno de los escenarios donde más ha construido su leyenda. La marca del óvalo ha confirmado que regresará oficialmente al Campeonato del Mundo de Rallyes en 2028, recuperando su implicación directa como fabricante después de más de una década.

Pero la noticia va bastante más allá de volver a colocar el logotipo de Ford en el WRC. La compañía ya ha confirmado que está trabajando junto a M-Sport en un coche de rally completamente nuevo que debutará en 2029. Y ahí aparece una pista especialmente interesante: estará inspirado en uno de los nuevos coches que Ford lanzará próximamente en Europa.

Ford Fiesta WRC 2017 deco 3 | Centímetros Cúbicos

Ford vuelve oficialmente al Mundial de Rallyes

La relación entre Ford y M-Sport nunca ha desaparecido realmente. La estructura británica lleva décadas ligada al fabricante y ha seguido compitiendo con sus coches incluso después de que Ford abandonara su programa oficial en 2012.

Eso cambiará en 2028. Ford Racing volverá a involucrarse directamente en el Mundial como equipo respaldado oficialmente por la fábrica, trabajando de nuevo junto a M-Sport.

Un año más tarde llegará el siguiente paso: un coche de competición completamente nuevo desarrollado bajo la futura normativa del campeonato. Ford asegura que ese modelo tomará como inspiración uno de sus próximos turismos europeos.

Y es aquí donde resulta imposible no pensar en el Ford Fiesta.

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Las pistas conducen hacia un nuevo Ford Fiesta

Ford ya ha adelantado que lanzará cinco turismos completamente nuevos en Europa antes de que termine 2029. Entre ellos habrá un nuevo utilitario eléctrico del segmento B, exactamente la categoría en la que durante décadas militó el Fiesta.

La compañía todavía no ha confirmado que vaya a recuperar ese nombre, pero las piezas empiezan a encajar. De hecho, el regreso del Ford Fiesta lleva tiempo tomando forma, con un nuevo modelo eléctrico previsto dentro de la ofensiva europea de la marca.

Ford describe este futuro utilitario como un coche que combinará un diseño diferenciado con la tradicional agilidad de conducción de la marca y que trasladará tecnologías y sensaciones desarrolladas en competición a la carretera.

Es una declaración de intenciones especialmente significativa después de que Ford pusiera fin a la producción del Fiesta en 2023, cerrando una historia de casi medio siglo.

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El Fiesta y los rallyes siempre han ido de la mano

La conexión tampoco sería casual. El Fiesta fue durante años uno de los grandes protagonistas de Ford en competición, tanto en el Mundial como en categorías inferiores. M-Sport desarrolló numerosas versiones de rally basadas en el utilitario, incluyendo el Ford Fiesta R5 y diferentes generaciones del World Rally Car.

Ahora Ford quiere seguir precisamente el camino inverso: utilizar el Mundial de Rallyes como laboratorio para sus próximos coches de calle.

La marca habla de vehículos más ágiles, divertidos y gratificantes de conducir, recuperando una filosofía que durante años estuvo representada por modelos como Fiesta y Focus y, especialmente, por sus variantes deportivas ST y RS.

Por ahora Ford no ha dicho que su nuevo coche de rally de 2029 vaya a ser un Fiesta ni que el futuro eléctrico de segmento B vaya a recuperar oficialmente ese nombre. Pero un nuevo utilitario europeo, una apuesta renovada por los rallyes y un coche del WRC inspirado directamente en un modelo de calle son demasiadas pistas como para no mirar hacia uno de los nombres más importantes de la historia reciente de Ford.