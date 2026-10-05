El “Golf” barato de MG se ha renovado acabando con uno de los mayores miedos de sus compradores: 200 CV, ECO y ahora mucho menos ruido del motor

MG encontró con el MG3 Hybrid+ una fórmula difícil de ignorar: un coche relativamente pequeño, con etiqueta ECO, prácticamente 200 CV y un precio que puede situarse incluso por debajo de los 18.000 euros. Una especie de “Golf” asequible dentro de la gama MG, entendiendo la comparación no tanto por tamaño —el MG3 pertenece realmente al segmento de los Toyota Yaris y Renault Clio— sino por su papel como coche para casi todo.

Pero también tenía una característica que podía generar dudas a algunos compradores: el funcionamiento de su peculiar sistema híbrido cuando se le exigía mucho. MG acaba de actualizarlo precisamente poniendo el foco en aquello que el conductor escucha y siente desde el asiento.

MG3 Interior | MG

MG no le ha dado más potencia. Ha intentado que parezca mejor coche

La nueva actualización MY26.5 del MG3 Hybrid+ mantiene prácticamente intactas las cifras que han convertido al modelo en una de las propuestas más llamativas del mercado. Sigue ofreciendo 194 CV de potencia combinada, una batería de 1,83 kWh, transmisión automática de tres relaciones y un consumo homologado de 4,4 litros cada 100 kilómetros.

Lo importante está en lo que MG ha cambiado sin que aparezca necesariamente en una ficha técnica. La marca ha revisado el motor eléctrico de tracción y el generador para reducir las vibraciones y el ruido que llegan al habitáculo. También ha trabajado sobre la gestión del sistema para conseguir una respuesta más directa al acelerador y un funcionamiento más suave.

Es especialmente interesante porque el funcionamiento de un híbrido no siempre puede juzgarse dando una vuelta de diez minutos alrededor del concesionario. Como ya explicamos al hablar de la prueba que conviene hacer antes de comprar cualquier híbrido, algunos sistemas cambian bastante su comportamiento cuando disminuye la carga de la batería y necesitamos mucha potencia.

MG 3 | MG Cars

Precisamente era uno de los puntos que más dudas nos generaba

Nosotros mismos ya habíamos señalado esta peculiaridad después de conducir el MG3 Hybrid+. Su sistema proporciona unas prestaciones realmente elevadas mientras dispone de suficiente apoyo eléctrico, pero en nuestra prueba del MG3 Hybrid+ comprobamos que su comportamiento cambia cuando agotamos buena parte de esa reserva eléctrica, especialmente viajando por carretera o afrontando pendientes prolongadas.

La actualización no modifica la arquitectura fundamental del coche ni convierte mágicamente su batería en una batería mayor, pero sí pretende que las transiciones entre los diferentes modos de funcionamiento sean más agradables y que ruido, vibraciones y respuesta al acelerador resulten más naturales.

Y eso puede ser más importante que añadir diez caballos o una pantalla más grande.

Sistema híbrido del MG3 | MG

194 CV y etiqueta ECO por menos de 18.000 euros

Porque el resto de la receta continúa siendo difícil de replicar por ese precio. El MG3 Hybrid+ combina un motor de gasolina 1.5 con una máquina eléctrica y una batería de 1,83 kWh para desarrollar 194 CV. No necesita enchufarse y recibe la etiqueta ECO de la DGT.

Además, MG mantiene un precio promocionado de partida de 17.840 euros para el Hybrid+, aunque esa cifra está vinculada a las correspondientes condiciones comerciales y de financiación. La gama también recibe nuevas tapicerías, con tela negra en varios acabados y una combinación de cuero y ante en el Luxury.

No es una revolución estética ni una renovación completa del MG3. Probablemente es algo más interesante para quien ya estaba pensando en comprarlo: MG ha dedicado esta actualización a corregir precisamente algunos de los detalles que podían hacer dudar entre su híbrido barato y alternativas más veteranas y refinadas.

Los casi 200 CV siguen ahí. El precio también. Ahora MG quiere que, cuando los utilices, el coche se sienta bastante más maduro.