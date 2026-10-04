Del Campeonato del Mundo de Rallyes a la Fórmula E: así ha sido la historia de Seat en competición

En 1970, mientras el mundo del automóvil vivía una época de grandes cambios, Seat comenzaba a escribir su propia historia en la competición. La marca española ya había realizado algunas incursiones con equipos privados y modelos como los Seat 600 y 1400, pero aquel año supuso el punto de partida de una trayectoria que, más de medio siglo después, continúa en las carreras eléctricas.

Uno de los primeros grandes pasos llegó con la Fórmula 1430, cuyo campeonato arrancó en 1971. Los monoplazas utilizaban el motor del Seat 1430 y la caja de cambios del 600, y la competición terminó convirtiéndose en una auténtica escuela de pilotos españoles, entre ellos Emilio de Villota o Emilio Zapico.

Ese mismo año nació el Departamento de Vehículos Especiales, que se convertiría en la base del futuro equipo de competición de Seat.

En 1972 llegó el debut oficial en los rallyes con el Seat 124-1600 y, a partir de entonces, los éxitos nacionales comenzaron a sucederse.

Seat 1430 de los años 70 | Seat

Uno de los primeros grandes éxitos internacionales llegó en el Rally de Montecarlo de 1977, donde Antonio Zanini y Salvador Cañellas terminaron tercero y cuarto, respectivamente.

Aquella época también dejó una curiosa historia protagonizada por un joven Carlos Sainz, que compitió en el Rally de Santa Teresa, en Ávila, con un 1430 especial "FU" que él mismo había alquilado. Años después, aquella aventura incluso tuvo su propia versión de Scalextric.

Los años 80

En 1980, Fiat dejó de ser accionista de Seat, una situación que provocó dificultades para la marca española y llevó a su retirada temporal de la competición. Sin embargo, la actividad continuó en copas de promoción como la Copa Panda.

La victoria de Carlos Sainz en la Copa Panda de 1981 le permitió convertirse en piloto oficial de Seat al año siguiente.

En 1985, después de su integración en el Grupo Volkswagen, Seat recuperó su actividad deportiva. Ese mismo año nació Seat Sport, el departamento encargado de impulsar nuevos proyectos de competición y campeonatos monomarca como el del Ibiza Mk1.

Durante esta etapa también se desarrollaron proyectos especiales como el Ibiza Bimotor, de 300 caballos, y el Marbella Proto, de 140.

Los años 90

Durante los años 90, Seat comenzó a competir con mayor fuerza fuera de España. El Toledo Marathon destacó especialmente en pruebas de raids como la Baja Portugal o el raid de Grecia.

En 1995, la marca regresó al Campeonato del Mundo de Rallyes con el Ibiza Kit Car. Con 255 caballos y tracción delantera, consiguió tres títulos mundiales consecutivos del Campeonato del Mundo FIA de 2 litros: en 1996, 1997 y 1998.

En 1998 llegó el Córdoba World Rally Car, equipado con un motor turbo de 300 caballos, que permitió a Seat competir en la máxima categoría del Mundial. El modelo consiguió dos podios con los pilotos Gardemeister y Didier Auriol.

Seat Ibiza Kit Car de los años 90 | Seat

Los años 2000

A principios de los años 2000, Seat centró gran parte de su actividad en las carreras de turismos. La Supercopa Seat León se convirtió en uno de sus principales campeonatos y, en 2003, la marca también compitió internacionalmente en el Campeonato Europeo de Turismos con el Toledo ECC.

En 2008, Seat hizo historia al convertirse en la primera marca española en ganar un Campeonato del Mundo FIA. Además, era la primera vez que un coche con motor diésel conseguía este título.

El protagonista fue el Seat León TDI, con 285 caballos, que se proclamó campeón del Mundial de Turismos consiguiendo tanto el título de constructores como el de pilotos, este último con Yvan Muller. En 2009, Seat volvió a repetir el triunfo, esta vez con Gabriele Tarquini.

En 2010, la marca decidió retirarse como equipo oficial del Mundial de Turismos y centró sus esfuerzos en campeonatos como la León Eurocup y el Ibiza SC Trophy. Además, desarrolló el Seat León Cup Racer, un modelo que se convirtió en una referencia para el desarrollo de competiciones con coches de carreras cliente y de las TCR.

De Seat Sport a Cupra Racing

Con el nacimiento de Cupra en 2018, SEAT Sport pasó a denominarse Cupra Racing, iniciando una nueva etapa marcada por la innovación y la movilidad eléctrica.

En 2020, el Cupra e-Racer se convirtió en el primer turismo de competición totalmente eléctrico.

Cupra e-Racer | CUPRA

La apuesta por la electrificación continuó en el campeonato Pure ETCR, donde Cupra consiguió en 2021 y 2022 los títulos de pilotos y constructores, con Mattias Ekström y Adrien Tambay.

Entre 2021 y 2023, el equipo Cupra también participó en la Extreme E con el Tavascan XE. Desde 2023, la marca compite además en la Fórmula E.

En 2026 llegó otro momento destacado: Pepe Martí se convirtió en el primer piloto español de Cupra y también en el primer piloto de nuestro país en subir al podio en un E-Prix.

Desde los primeros rallyes hasta la competición eléctrica, la pasión por las carreras sigue formando parte de la historia de la marca y continúa escribiendo nuevas páginas del automovilismo con sello español.