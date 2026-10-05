El Fiat Multipla está de vuelta con un coche que no es una pick-up ni un SUV, pero quiere ser ambos a la vez

El Fiat Multipla siempre fue un coche difícil de encasillar. Incluso mucho antes de que su controvertido diseño lo convirtiera en uno de los coches más reconocibles de finales de los años 90, Fiat ya había utilizado este nombre para experimentar con una forma diferente de entender el coche familiar. Y ahora quiere hacerlo otra vez.

Fiat ha recuperado esa filosofía con el Multiplay, un nuevo concept que presentará en el Salón del Automóvil de París y que parte de una idea bastante sencilla: ¿por qué elegir entre un SUV y una pick-up si puedes tener las ventajas de los dos?

Porque eso es exactamente lo que propone este peculiar coche. Fiat lo define como un vehículo capaz de combinar el espacio de carga abierto y la versatilidad de una pick-up con la comodidad y flexibilidad de un SUV.

Fiat Multiplay | Fiat

Un SUV entre semana y una especie de pick-up cuando lo necesitas

La clave del Multiplay está en su capacidad para transformarse. Fiat asegura que ha desarrollado un mecanismo que permite pasar de una configuración a otra con apenas unos pocos movimientos.

La idea es que pueda funcionar como un coche familiar convencional en el día a día, pero también ofrecer una zona de carga abierta cuando necesitas transportar objetos más grandes, bicicletas, equipamiento deportivo o prácticamente cualquier cosa que normalmente sería difícil introducir en el maletero de un SUV.

Es decir, Fiat no ha diseñado simplemente una pick-up con una carrocería más urbana. Tampoco parece tratarse de un SUV al que sencillamente hayan recortado la parte trasera. La intención es que el propio vehículo pueda adaptarse a diferentes situaciones.

Y eso explica también la elección de un nombre que inevitablemente recuerda al Multipla.

Fiat Multiplay | Fiat

La verdadera herencia del Fiat Multipla no era su diseño

Cuando pensamos en el Fiat Multipla de 1998 es inevitable recordar aquella peculiar parte delantera dividida en dos niveles. Pero probablemente la idea más interesante de aquel coche estaba dentro.

Medía menos de cuatro metros y, sin embargo, podía transportar a seis personas distribuidas en dos filas de tres asientos. Una solución tremendamente poco habitual que permitía aprovechar muchísimo mejor el espacio disponible.

En realidad, aquella obsesión venía de mucho antes. El Fiat 600 Multipla de los años 50 ya era capaz de transportar seis pasajeros dentro de una carrocería de apenas 3,5 metros.

El nuevo Multiplay recupera precisamente esa filosofía: no copiar la estética del antiguo Multipla, sino volver a hacer un coche que intente solucionar de otra manera problemas que el resto resuelve siguiendo las mismas fórmulas.

Regreso Fiat Multipla | Fiat

Fiat busca algo más que fabricar otro SUV

El Multiplay aparecerá además en un momento especialmente importante para Fiat. La marca está ampliando rápidamente su gama de coches familiares y el nuevo concept compartirá protagonismo en París con los Fiat Grizzly y Grizzly Fastback, sus dos nuevos SUV del segmento C.

Pero mientras esos dos modelos siguen formatos mucho más convencionales, el Multiplay juega otra partida.

Fiat incluso plantea que el concept podría servir para explorar una categoría completamente nueva, pensada para una vida en la que un mismo coche tiene que servir para llevar a la familia, trabajar, viajar y cargar con todo el equipamiento del fin de semana.

Regreso Fiat Multipla | Fiat

Eso sí, de momento conviene contener las expectativas. Fiat no ha confirmado que el Multiplay vaya a llegar tal cual a producción. La compañía lo presenta como un concept y como una fuente de inspiración para futuros productos con los que completar su gama de vehículos familiares asequibles.

Pero quizá esa sea precisamente la mejor noticia. Porque si Fiat realmente quiere recuperar el espíritu del Multipla, limitarse a fabricar otro SUV con un nombre histórico habría sido lo fácil. Hacer un coche que vuelva a ser difícil de explicar en una sola palabra parece bastante más apropiado.