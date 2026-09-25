Este domingo, en CC: conocemos el nuevo Lexus NX, conducimos el BYD Dolphin G DM-i y una prueba muy especial con el nuevo Audi Q4 e-tron

El próximo domingo, 27 de septiembre, no puedes dejar de ver Centímetros Cúbicos, porque emitiremos, entre el contenido habitual, una prueba muy especial del renovado Q4 e-Tron de Audi, punta de lanza de la gama eléctrica de la marca alemana.

Y es que en la actualidad el gran reto del mundo del motor es recorrer el mayor número de kilómetros de forma eficiente, es decir, con cero emisiones. Por eso la energía eléctrica se ha convertido en uno de los principales aliados del automóvil, de cualquier vehículo con ruedas y motor y, sobre todo, de coches como el nuevo Audi Q4 Sportback eTron.

Un modelo que se ha puesto al día por completo. Por eso su energía viene de dos baterías que nos permiten escoger entre 63 y 82 kiloWatios/hora de capacidad. De ahí que las distintas versiones del Q4 Sportback eTron, la carrocería que probamos, permitan recorrer de 450 o 592 kilómetros dependiendo de la batería que elijas.

No dejaremos la electrificación, porque hablaremos otro modelo muy exitoso, el NX, que introdujo el siguiente capitulo para Lexus en 2024. Innovó en todos los ámbitos, desde el diseño, pasando por la seguridad, hasta los trenes motrices, siendo el primer coche de la marca en ofrecer tecnología híbrida enchufable. Y por todo esto consiguió convertirse en líder europeo en ventas.

Así que era muy lógico que el SUV más vendido de Lexus subiera de nivel. Y hemos viajado a Bruselas, conociendo en primicia cómo cambia en diseño, cómo es ahora a nivel tecnológico y cuántos kilómetros puede recorrer en modo eléctrico su versión híbrida enchufable.

Volvemos a los eléctricos, aunque seguimos en Asia. Nuestro protagonista será BYD, que llegó a España hace ya más de 3 años. A pesar de no llevar demasiado tiempo en nuestro país, el fabricante chino ha logrado lanzar una completa gama de modelos que va desde sedanes, pasando por SUVs grandes y pequeños, y ahora hasta utilitarios.

En este último grupo, el BYD Dolphin Surf destacaba por ser un modelo del segmento B con tecnología 100% eléctrica. Y ahora llega el Dolphin G DM-i, que aterriza en nuestro país estrenando una tecnología híbrida enchufable muy interesante.

En nuestra sección Conduce Seguro con Ponle Freno, hablaremos de como, en una situación exigente, el control dinámico de chasis del Cupra Raval, puede influir en nuestra seguridad. Lo hacemos con un coche que parte con un beneficio grande y que a su vez es más pequeño que una moneda de 10 céntimos, cuyo diámetro es de 19 milímetros. Te lo contamos.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.

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