No te va a emocionar especialmente con 79 CV, pero por 110 € al mes tendrás un fiable SUV con consumo de mechero

Comprar un coche práctico, barato y fiable no es sencillo hoy en día, pero no imposible. Y esto nos lo demuestran modelos como el Hyundai Bayon, un SUV con una mecánica de 79 CV que, aunque no te emocionará, te permitirá disfrutar de un motor fiable, barato de mantener y con un maletero de 411 litros. Todo ello, además, por 110 euros al mes.

Claro está que para poder disfrutar de este precio es necesario que uno se acoja a la financiación que propone la firma coreana. Esto nos obliga a leer la letra pequeña y descubrir si estamos ante una buena opción o ante un auténtico dolor para nuestro bolsillo.

Hyundai Bayon | Hyundai

Sea como fuere, debemos saber que, por 110 euros al mes, nos llevamos un Bayon con una configuración cerrada. Esto implica una unidad con el motor 1.2 MPI de 79 CV y el acabado Klass, un maridaje modesto pero acertado.

Esto lo demuestra un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 15 pulgadas, faros LED, cámara de visión trasera, ayuda al aparcamiento trasero, control de crucero, aire acondicionado, asiento del conductor con ajuste en altura y pantalla táctil de 10,25 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Hyundai Bayon 2024 | Hyundai

En lo que a mecánica se refiere, el Bayon recurre a un motor de 1.2 litros y cuatro cilindros atmosférico que desarrolla 79 CV y 113 Nm de par. Son cifras gestionadas por medio de una caja manual de cinco relaciones, y permiten un 0 a 100 en 14,2 segundos y una velocidad punta de 158 km/h. Prestaciones modestas que se compensan con ese motor sencillo, fiable y barato de mantener y con un consumo combinado de 5,6 litros a los 100.

Ahora bien, ¿qué condiciones plantea Hyundai? La primera es afrontar una entrada de 5.809,50 euros, desembolso que nos permite acceder al pago de 47 cuotas de 110 euros y de una última cuota de 10.854,15 euros. A ello hay que sumarle un TIN al 8,95%, un TAE al 10,70% y una comisión de apertura de 471,85 euros.

Todo esto provoca un precio total a plazos de 22.305,50 euros, cifra que, curiosamente, es menor a los 23.455 euros que pide Hyundai por un Bayon de igual configuración pero pagado al contado.