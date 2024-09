La relación de la marcha de Hyundai al WEC y sus coches de calle de aquí a 2030

El jueves 12 de septiembre Hyundai anunciaba oficialmente que entraría en el Mundial de Resistencia (WEC) con un LMDh, utilizando su marca premium Genesis - de manera similar a como hizo Toyota con Lexus y Honda con Acura en Estados Unidos para el IMSA. El hecho de que sea con un LMDh y sea el Mundial de Resistencia es bastante interesante, dado que muestra la conexión directa con sus coches de calle ahora y en los próximos años. Es decir, una apuesta fuerte por las motorizaciones híbridas que serán la clave para la marca surcoreana y su expansión a nivel mundial.

Hyundai Tucson | Hyundai

Desde hace una década Hyundai ha competido en el Mundial de Rallyes con sus i20 al mismo tiempo que lo ha hecho en TCR de turismos con sus i20, i30, Veloster y Elantra TCR. En todos estos casos se ha querido potenciar la imagen de marca, dándole un aspecto más juvenil y atractivo, creando además la gama N de la que han salido modelos como el i30 N o el i20 N, que bebe a su vez del coche que han utilizado Dani Sordo, Ott Tänak, Thierry Neuville o Sébastien Loeb en el Mundial de Rallyes.

Hyundai Tucson | Hyundai

Ahora bien, y aunque ahora el WRC sea híbrido con los Rally1, los híbridos son parte fundamental de su estrategia de aquí al final de la década, ya sean coches microhibridados, híbridos convencionales o híbridos enchufables, como ya vemos en modelos de calle actuales como los Bayon, Tucson o el recién renovado Santa Fe. Los híbridos, en general, van a ser clave en estos años venideros con una transición hacia el coche eléctrico más lenta de lo que se esperaba en un principio, con varias marcas cambiando sus respectivas hojas de ruta.

Hyundai Bayon | Hyundai

Y es aquí donde entra el WEC en juego: no sólo es un escenario atractivo con la normativa Hypercar, permitiendo crear prototipos híbridos con una base común (caso de los LMDh, con Oreca como principal candidata en este caso) y reducir costes de desarrollo, sino que el nivel de juego da lugar a carreras con un mix entre carreras espectaculares y desarrollo tecnológico. Por no hablar de que cuenta como joya de la corona con una de las grandes carreras, si no la carrera más grande del mundo para muchos: las 24 Horas de Le Mans. Un escenario donde Toyota, Ferrari, Porsche y otras marcan han triunfado y ahora Hyundai/Genesis también se suma a este reto.

WEC | PORSCHE

Veremos si lo hacen sólo con un LMDh o de lo contrario también compiten con algún GT3, como hacen Ferrari, Toyota, GM, Porsche, Aston Martin, Lamborghini y BMW. Pero, desde luego, el nexo entre ese prototipo híbrido y los Hyundai que veamos en las calles tiene mucho sentido. Quizás más que en el propio WRC, debido al propio funcionamiento del sistema híbrido (que en este caso es un fabricante externo, común para todos los equipos) en el campeonato.