El elemento de seguridad sin el cual podemos perder la vida a 80 km/h en caso de accidente

Cuando pensamos en la seguridad a los mandos de un vehículo dependemos de infinidad de factores que están fuera de nuestro control, aunque bien es cierto que un buen mantenimiento por nuestra parte es sinónimo de un buen funcionamiento de estos elementos. Sin embargo, sí existen otros componentes de seguridad que dependen estrictamente de nosotros, tales como el cinturón, ya que, de no llevarlo, sufrir un accidente a 80 km/h puede resultar mortal. VER VÍDEO.

Al fin de cuentas, se ha luchado mucho por concienciar a los conductores de lo importante que resulta llevar abrochado el cinturón de seguridad. Y es que este, pese a ser un elemento que lleva en el coche desde hace años, se encarga de salvar infinidad de vidas en caso de accidente, pudiendo suponer la diferencia entre fallecer y salir herido.

Para ser más concretos, el cinturón de seguridad resulta sumamente eficaz en accidentes, salvando la vida en innumerables ocasiones. Este alcanza su máxima efectividad en vuelcos, donde se reduce en un 77% el riesgo de muerte, aunque siempre y cuando este se lleve bien ajustado y colocado.

Para ello, debemos asegurarnos de que las bandas del cinturón estén apoyadas en las zonas más duras, es decir, los huesos. La diagonal del mismo debe pasar por la clavícula, entre el hombro y el cuello, mientras que la horizontal tiene que ir por debajo del abdomen, en las caderas. A su vez, debemos evitar llevar el cinturón abrochado sobre abrigos o prendas voluminosas, puesto que de lo contrario podemos sufrir lo que se conoce como efecto submarino.

Para comprobar que el cinturón está bien ajustado, podemos tirar de la banda diagonal para dejarlo correctamente y corroborar que las bandas no estén enganchadas, enrolladas o retorcidas en ningún punto. Así, no solo nos aseguraremos tener más probabilidades de salir airosos en caso de vuelco, sino también en caso de sufrir una colisión frontal.

Y es que, aunque ciertas velocidades no nos parezcan excesivas, padecer un accidente frontal a 80 km/h es más que suficiente para perder la vida o sufrir lesiones graves si no llevamos el cinturón de seguridad. De llevarlo, las posibilidades de no sufrir daños importantes son muy altas.