La divertida respuesta de Renault a Shakira y su 'menosprecio' al Twingo

'Music Sessions 53' es el nuevo tema que Shakira ha lanzado al mercado junto a Bizarrap, una canción bailable y pegadiza, pero que ha generado mucha polémica en redes sociales por el significado de su letra, un 'dardo' envenenado a Gerard Piqué, a la novia de éste, Clara Chía, e incluso a la madre del futbolista.

"Contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", dice su canción.

En este tema musical, que ha conseguido ya millones de reproducciones, Shakira hace, también, alusión a la marca Renault y, más concretamente, a su modelo Twingo que ha provocado reacciones de todo tipo en las redes sociales. Recordemos que el Twingo llegó a Colombia en 1995 e irónicamente en la campaña de promoción del vehículo participó ella. "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", dice la letra de la cantante.

Lógicamente, la cuenta oficial de Renault en España se ha pronunciado al respecto y ha publicado un tuit diciendo: "Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!", en alusión a la letra de Shakira en la que canta: "Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande. Y por eso estás con una igualita que tú".

Junto al tuit aparece una serie de etiquetas en las que se destacan algunas de las cualidades del popular utilitario como joven, urbano, eléctrico ágil, icónico, travieso... y va acompañado de una imagen de un Twingo eléctrico con un dorsal 22, otra clara indirecta, en este caso, a Clara Chía porque es la edad que, actualmente, tiene el nuevo amor de Piqué.