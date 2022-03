El deportivo familiar de BMW más esperado nos saluda antes de tiempo

Si hay un segmento que gusta y prevalece sobre todos los demás, es sin lugar a dudas, el de los familiares deportivos. Prueba de ello es la inminente entrada de BMW en dicho terreno con el esperado BMW M3 Touring, la variante familiar que, después de ser sumamente solicitada por los más adeptos, ya está lista. Y es que ha sido la propia BMW la que ha enseñado la zaga de su nuevo M3 Touring.

De momento, la firma bávara mantiene un silencio atronador al respecto pero, teniendo en cuenta la existencia de los M3 y M4, resulta sencillo vaticinar aspectos sobre este nuevo BMW M3 Touring. Y es que al fin de cuentas compartirá mecánica y gran parte de la estética.

BMW M3 Touring adelanto | BMW

Así, el nuevo familiar deportivo de BMW heredará la ya característica parrilla sobredimensionada de los M3, M4 y Serie 4, la cual se complementará con un agresivo splitter. El lateral hará gala de unas llantas de diseño específico y de unos pasos de rueda sobredimensionados, dejando que la zaga se adorne con un nuevo spoiler, una cuádruple salida de escape y un difusor funcional.

En cuanto a mecánica, se espera que en el mercado español tan solo se comercialice la variante M Competition, tal y como ya sucede con los M3 y M4. Esto se traduce en un seis cilindros en línea de 3.0 litros sobrealimentado por turbo capaz de rendir 510 CV y 650 Nm de par, cifras que permitirán que el 0 a 100 ocurra en menos de 4 segundos.

Por si no fuera suficiente, BMW también hará uso del ya conocido sistema de tracción total M xDrive. En condiciones normales este hará que el vehículo reparta la fuerza del motor entre ambos ejes, pero existe la posibilidad de hacer que tan solo la envíe al posterior, convirtiendo al BMW M3 Touring en un vehículo de propulsión.

No obstante, la casa alemana seguirá ofreciendo una variante tracción trasera para deleite de los más puristas. Así, el nuevo BMW M3 Touring no solo se convertirá en un duro rival para los Audi RS4 y el futuro Mercedes-AMG C 63 Estate, sino también en uno de los mejores binomios entre deportividad y versatilidad.

Pese a que BMW ya ha desvelado su zaga, aún no conocemos una fecha exacta de llegada. Y es que de momento el debut del nuevo BMW M3 Touring está fechado para este verano, pero aún no se conoce día exacto.