Así es el coche por menos de 15.000 euros que promete para ponérselo difícil a Dacia

Puede que Fiat no haya sido la misma marca que recordábamos todos en los últimos años. Olivier François, el máximo responsable de la marca de Turín, ha reconocido en el Salón de Bruselas que la firma se alejó de su esencia, que siempre fue ofrecer coches sencillos, populares y asequibles. Las ventas cayeron un 58% en 2025 excluyendo Sudamérica, así que el golpe de realidad ha sido brutal y toca rectificar antes de que sea demasiado tarde. Pero lo mejor es que eso se va a convertir en que pronto tendremos coches baratos de Fiat en nuestro mercado.

FIAT Pandina | FIAT

El problema tiene nombre y apellidos

Fiat cometió el error de subirse al carro de la electrificación sin medir las consecuencias. El 600 iba a lanzarse exclusivamente como eléctrico por encima de los 30.000 euros, aunque el desastre comercial obligó a replantear la estrategia e introducir versiones híbridas a toda prisa.

El Grande Panda llegó para arreglar las cosas, pero tampoco ha sido la solución definitiva. Aunque ya ofrece una versión de gasolina sin florituras eléctricas y con cambio manual, sigue siendo un coche caro para lo que históricamente representaba la marca, y los clientes que buscaban un utilitario económico han acabado mirando hacia Dacia. Los rumanos llevan años marcando el paso mientras Fiat se despistaba persiguiendo márgenes de beneficio más altos.

El 500 regresó al mercado con un diseño renovado y mayor eficiencia, aunque tampoco es el coche barato que conquistó a millones de europeos a mediados de los 2000 (y mucho menos el de los años 50). La marca italiana se ha quedado sin un modelo realmente asequible en su gama, y eso es un problema gordo cuando tu competencia directa vende Sanderos como churros.

FIAT Pandina | FIAT

La solución pasa por el Pandina

El actual Pandina se mantiene en el catálogo porque a Fiat le cuesta muy poco fabricarlo, y cumple con el mantra del coche pequeño y económico sin grandes aspiraciones. Sin embargo, está técnicamente agotado y debe desaparecer antes de 2030 porque no cumplirá con los requisitos de seguridad que entrarán en vigor.

Ahí es donde entra el plan secreto que François ha dejado entrever, porque Fiat trabaja en un sucesor que no estaba planificado inicialmente, basado en una escisión de la plataforma STLA Small denominada STLA City, desarrollada específicamente para modelos del segmento A. Será otro Panda más, híbrido pero sin el "Grande" en el nombre, y con un precio máximo de 15.000 euros.

El reto es mayúsculo, porque hay que contener costes al mismo tiempo que se ofrecen tecnologías modernas, se respetan los reglamentos de seguridad y se cumplen las exigencias de emisiones. Cuadrar esa ecuación no será fácil, aunque Fiat es una de las pocas marcas con experiencia suficiente para lograrlo.

Fiat Panda | Fiat

¿Que hace grande a este coche pequeño?

Si llevas tiempo detrás de un coche urbano y barato, sabrás que el mercado actual es un desierto. Los utilitarios decentes no bajan de los 20.000 euros, y las opciones por debajo de esa cifra son tan básicas que dan vergüenza ajena, así que un Fiat nuevo por menos de 15.000 euros cambiaría las reglas del juego.

La marca italiana tiene ahora la oportunidad de recuperar a todos esos clientes que abandonaron el barco cuando los precios se dispararon a la estratosfera, porque Dacia ha demostrado que existe un mercado enorme para los coches sencillos y asequibles con su Sandero, y Fiat quiere volver a competir en esa liga después de años mirando hacia otro lado.

El nuevo modelo llegaría como muy tarde en 2030, aunque la presión comercial podría acelerar los plazos. François sabe que cada año que pase sin un coche barato en el catálogo es un año regalando ventas a la competencia, y las cuentas de 2025 han dejado claro que Fiat no puede permitirse más tropiezos.

La promesa está sobre la mesa y suena bien. Un urbano moderno, seguro y con etiqueta ECO por menos de 15.000 euros sería un bombazo comercial, aunque habrá que ver si Fiat consigue cumplir lo que promete o si vuelve a tropezar con la misma piedra.